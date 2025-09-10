Drama im beliebten Urlaubsparadies: Wassermassen reißen sechs Menschen in den Tod

Tödliche Fluten erschüttern Indonesiens Urlaubsparadiese – sechs Menschen verloren ihr Leben, vier werden vermisst und ganze Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten.

Schwere Überschwemmungen haben die indonesischen Urlaubsinseln Bali und Flores heimgesucht und mindestens sechs Menschenleben gefordert. Vier weitere Personen werden nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde vom Mittwoch noch vermisst. Ob sich unter den Opfern auch Touristen befinden, konnte zunächst nicht geklärt werden.

Behördensprecher Abdul Muhari erklärte, dass 85 Menschen vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht werden konnten. Auf Flores wurden durch die Fluten 18 Dörfer vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Muhari fügte hinzu, dass zu diesen Ortschaften auch die Telekommunikationsverbindungen unterbrochen seien.

Die heftigen Regenfälle trafen die Region unerwartet, da der September normalerweise zur trockensten Zeit des Jahres auf beiden Inseln zählt. Während Bali in diesem Monat durchschnittlich nur 8 bis 11 Regentage verzeichnet, sind es auf Flores sogar nur vier Regentage. Die indonesische Wetterbehörde BMKG hatte bereits im Juli vor Küstenüberschwemmungen in mehreren Regionen Balis gewarnt und Evakuierungsteams bereitgestellt.

Aktuelle Lage

Während auf Flores die Wasserstände am Mittwoch bereits zurückgingen, standen auf Bali weiterhin einige Gebiete unter Wasser. Besonders betroffen sind die südlichen Küstenregionen von Jembrana, Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Klungkung und Karangasem, wo die Behörden verstärkte Vorsichtsmaßnahmen angeordnet haben.

In Indonesien kommt es während der Regenzeit zwischen November und April regelmäßig zu Sturzfluten und Erdrutschen. Doch auch außerhalb dieser Periode wird das südostasiatische Land gelegentlich von starken Niederschlägen und deren Folgen betroffen.