Drama im Klassenzimmer: Lehrerin kollabiert vor Schülern – tot

Vor den Augen ihrer Schüler erlitt sie einen medizinischen Notfall – zwei Tage später war die beliebte Pädagogin tot. Die Schulgemeinschaft trauert um eine prägende Persönlichkeit.

Lehrerin erlitt Anfall

Adrian Gilmore, eine 48-jährige Lehrerin der sechsten Klasse an der Albert G. Prodell Mittelschule in Shoreham auf Long Island (Insel vor der Ostküste der USA), ist am vergangenen Donnerstag verstorben. Nur zwei Tage zuvor hatte sie vor den Augen ihrer Schüler einen Anfall erlitten. Nach dem medizinischen Notfall wurde sie ins John T. Mather Krankenhaus in Port Jefferson eingeliefert, wo sie später verstarb. Zu den genauen Umständen des Vorfalls oder zur Todesursache haben die Behörden bislang keine Details veröffentlicht.

Gerard Poole von der Shoreham-Wading River Schule würdigte die Verstorbene in bewegenden Worten: „Adrian Gilmore war nicht nur eine engagierte und leidenschaftliche Pädagogin, sondern auch eine hervorragende Trainerin, Mentorin und Inspirationsquelle für zahlreiche Generationen von Kollegen, Familien und Schülern.“ Er betonte besonders ihren Einfluss über den Schulalltag hinaus: „Sie bleibt uns als Mentorin für andere Lehrkräfte und Trainer in Erinnerung, als leidenschaftliche Führungspersönlichkeit für Kinder und als verlässliche Kollegin, deren Wirken weit über die Schulwände hinausreichte.“

Vielseitiges Engagement

Im Kollegium wurde Gilmore als „ausgesprochen herzliche Person“ geschätzt. Neben ihrer Lehrtätigkeit engagierte sie sich auch als Fußballtrainerin an der Shoreham-Wading River High School. Wie aus einer zu ihrem Gedenken eingerichteten Spendenseite auf GoFundMe (Online-Spendenplattform) hervorgeht, hinterlässt die Verstorbene ihren Ehemann Tim Gilmore und mehrere Kinder.

„Unsere Familie hat einen unfassbaren Verlust erlitten“, heißt es dort. „Adrian Gilmore, geliebte Ehefrau, Mutter, Tochter und Schwester, Freundin, Lehrerin und Trainerin, ist plötzlich von uns gegangen und hinterlässt ihren Mann und ihre Kinder, die nun einen schweren Weg vor sich haben.“

Die Anteilnahme in der Gemeinde ist überwältigend: Die für Gilmores Familie eingerichtete Spendenaktion sammelte bereits innerhalb der ersten 12 Stunden mehr als 75.000 Dollar für die Hinterbliebenen – ein Zeugnis ihrer Beliebtheit und des tiefen Eindrucks, den sie in ihrer Gemeinschaft hinterlassen hat.

Bewegende Würdigung

Die Gedenkseite würdigt ihr Leben mit berührenden Worten: „Adrians Leben war ein wunderschöner Spiegel – voller Anmut, Stärke und tiefer Zuneigung für ihre Mitmenschen. Sie steckte ihr ganzes Herz in alles, was sie tat, sei es bei der Erziehung ihrer Kinder, der Betreuung ihrer Schüler oder beim Coaching ihrer Sportler.

Adrian war weit mehr als nur eine Lehrerin im Klassenzimmer oder eine Trainerin auf dem Spielfeld; sie war Mentorin, Zuhörerin und ein Lichtblick in vielen Leben.“

Ausgezeichnete Trainerin mit großen Erfolgen

Gilmore war nicht nur als Lehrerin, sondern auch als erfolgreiche Sporttrainerin bekannt. Unter ihrer Leitung gewannen die Varsity-Fußballteams der Schule mehrere Bezirks- und Staatsmeisterschaften. Ihre herausragenden Leistungen als Trainerin wurden 2019 mit der Auszeichnung als „United Soccer Coaches Regional High School Coach of the Year“ für die Ostregion gewürdigt. Daneben erhielt sie im Laufe ihrer Karriere zahlreiche weitere Trainer-des-Jahres-Auszeichnungen, die ihr außergewöhnliches Engagement im Schulsport belegen.

📍 Ort des Geschehens