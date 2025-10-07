Drama in Donaustadt: Pensionistin von Auto zu Boden geschleudert

Ein Moment der Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren führte zu dramatischen Folgen: In Wien-Donaustadt wurde eine Seniorin von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Am Montag kam es in Wien-Donaustadt zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Ein 45-jähriger Lenker übersah beim Rückwärtsfahren von einem Parkplatz eine 72-jährige Passantin und erfasste sie. Die Seniorin wurde bei dem Unfall zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen.

Unfallhergang

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr, als der 45-jährige Syrer sein Fahrzeug über eine Rampe in Richtung Prager Straße manövrierte. Die russische Pensionistin war zur selben Zeit in gleicher Richtung unterwegs, als es zur Kollision kam.

Einsatzkräfte der Berufsrettung leisteten umgehend Erste Hilfe und versorgten die Schwerverletzte noch an der Unfallstelle.

Anschließend wurde die 72-Jährige zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.