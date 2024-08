Drama in Oberösterreich: 11-jähriges Mädchen vermisst

Ein Vorfall in Oberösterreich gibt Anlass zur Sorge. Am Mittwochnachmittag sprang ein elfjähriges Mädchen während eines Familienstreits aus dem fahrenden Auto und floh. Ihre Spur führte zuletzt nach Linz, wo sie zuletzt gesehen wurde, bevor sie spurlos verschwand.

Familienstreit führt zu Flucht

Das junge Mädchen aus Lohnsburg fand sich infolge familiärer Auseinandersetzungen in einer extremen Situation wieder. Nach dem eskalierenden Streit entschied sie sich für eine drastische Maßnahme und verließ das Auto in vollem Lauf. Die Nachforschungen ergaben, dass sie sich zunächst in der Linzer Nacht und am darauffolgenden Tag in der Stadt aufhielt. Insbesondere der Linzer Hauptbahnhof und eine Wohnung in der Ziegeleistraße waren ihre bekannten Aufenthaltsorte.

Aktuelle Suche

Die Suche nach dem elfjährigen Mädchen gestaltet sich herausfordernd. Trotz intensiver Bemühungen der Polizei und Hinweisen aus der Bevölkerung bleibt das Mädchen verschollen. Beschrieben als schlank, gekleidet in ein schwarzes Top, Jeans und schwarze Nike Air Force-Schuhe, hofft die Familie auf jede mögliche Unterstützung, um sie wohlbehalten zurückzubringen.

Die Polizeiinspektion Waldzell appelliert an die Öffentlichkeit um Mithilfe: Sollten Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens haben, kontaktieren Sie bitte die Polizei unter 059 133/4247. Jede Information könnte entscheidend sein, um das Mädchen sicher nach Hause zu bringen.

