Von Talahon bis Yurrrrrr: Wahl zum Jugendwort 2024 steht an (LISTE)

In der schnelllebigen Welt der Jugendsprache tut sich wieder etwas Spannendes. Die Wahl zum Jugendwort des Jahres 2024 steht an. Dieses Mal haben Wörter wie Lucio, Fortnite und Pyrotechnik ebenso ihren Platz gefunden wie die Phänomene rund um den Globus, die durch soziale Medien an Fahrt aufnehmen.

Jedes Jahr werden Wörter, die zunächst nur in den Echokammern des Internets und in jugendlichen Freundeskreisen kursieren, in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit gerückt. Von „Yolo“ und „Digga“, die bereits ihre Runden in der Popkultur gedreht haben, bis hin zu Neuzugängen wie „Talahon“ und „Akh“, spiegeln die Nominierten ein weites Spektrum von Jugendkultur und deren Dynamiken wider.

Slang-Wörter

Wann immer Sie „Hölle nein“ oder „Yurrrrrr“ hören, sollten Sie wissen, dass hier jugendliche Kreativität am Werk ist. „Aura“ beispielsweise, normalerweise ein Begriff aus dem Gaming-Bereich, wird in der Jugendsprache als Ausdruck für coole Ausstrahlung verwendet. Währenddessen erklärt „Talahon“, ursprünglich aus dem Arabischen stammend und durch Musik populär geworden, das Phänomen junger Leute, die sich durch eine raue Außendarstellung hervortun wollen.

Verstehen und Einordnen

Dieses Phänomen zeigt, wie flexibel und vielseitig Sprache sein kann, besonders unter Jugendlichen. Durch ihre enge Verbindung zu sozialen Medien und globalen Trends adaptieren und erfinden sie ständig neue Ausdrücke, die ihre Erlebniswelt widerspiegeln. Somit dient die Wahl zum Jugendwort nicht nur der Unterhaltung, sondern auch dem besseren Verständnis zwischen den Generationen.

Lesen Sie auch: Jugendbande stahl Luxusautos für "Rundfahrten" Jugendliche Autodiebe in Wien stehlen Luxusautos nicht zum Verkauf, sondern um ihre Fahrleidenschaft auszuleben.

Wien in Aufruhr: Darum eskalierte Jugendbanden-Konflikt! In Wien eskaliert ein gewaltsamer Konflikt zwischen Jugendbanden. Die Situation fordert zahlreiche Verletzte und erhöhte Polizeipräsenz.

Jugendbande schockt Stadt: 240 Autoeinbrüche in Rekordzeit! Eine Jugendbande wird für eine beispiellose Serie von Autoeinbrüchen in der Metropole verantwortlich gemacht.

Liste der Jugendwörter 2024

Yolo (Steht für „you only live once“. Rechtfertigung für impulsive oder riskante Entscheidungen. Beispiel: „Gestern mein ganzes Gehalt für Bubble Tea und Klamotten ausgegeben. Yolo.“)

(Steht für „you only live once“. Rechtfertigung für impulsive oder riskante Entscheidungen. Beispiel: „Gestern mein ganzes Gehalt für Bubble Tea und Klamotten ausgegeben. Yolo.“) Akh (Das arabische Wort für Bruder und wird als Anrede für einen Freund oder Bekannten verwendet. Beispiel: „Was geht morgen, Akh(i)?“)

(Das arabische Wort für Bruder und wird als Anrede für einen Freund oder Bekannten verwendet. Beispiel: „Was geht morgen, Akh(i)?“) Yurrrr (Begrüßung und Einleitung einer Frage. Beispiel: „Yurr! Was ging am Wochenende?“)

(Begrüßung und Einleitung einer Frage. Beispiel: „Yurr! Was ging am Wochenende?“) Digga(h) (Anrede für einen Freund oder Bekannten. Beispiel: „Digga(h), komm mal her.“)

(Anrede für einen Freund oder Bekannten. Beispiel: „Digga(h), komm mal her.“) Talahon (Kommt aus dem Arabischen und steht für „Komm her“ und wird genutzt von und für Menschen mit stereotypen Merkmalen oder Verhalten, Beispiel: „Mit meiner Brusttasche fühle ich mich heute wie ein Talahon.“)

(Kommt aus dem Arabischen und steht für „Komm her“ und wird genutzt von und für Menschen mit stereotypen Merkmalen oder Verhalten, Beispiel: „Mit meiner Brusttasche fühle ich mich heute wie ein Talahon.“) Schere (Ein Begriff, der bei Online-Spielen benutzt wird, drückt ein Schuldeingeständnis aus oder dient als Bekenntnis, dass man etwas getan hat.)

(Ein Begriff, der bei Online-Spielen benutzt wird, drückt ein Schuldeingeständnis aus oder dient als Bekenntnis, dass man etwas getan hat.) Nein Pascal, ich denke nicht (Ausdruck der Ablehnung, besonders wenn jemand unrealistische Erwartungen hat. Beispiel: Wenn er sagt, dass du dich als erstes melden und die Dates planen sollst – „Nein Pascal, ich denke nicht.“ Ja, auch wenn er nicht Pascal heißt!)

(Ausdruck der Ablehnung, besonders wenn jemand unrealistische Erwartungen hat. Beispiel: Wenn er sagt, dass du dich als erstes melden und die Dates planen sollst – „Nein Pascal, ich denke nicht.“ Ja, auch wenn er nicht Pascal heißt!) Pyrotechnik (Ausdruck der Unterstützung für den Einsatz von Pyrotechnik bei Sportveranstaltungen. Beispiel: „Pyrotechnik! Ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen!“)

(Ausdruck der Unterstützung für den Einsatz von Pyrotechnik bei Sportveranstaltungen. Beispiel: „Pyrotechnik! Ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen!“) Aura (Bezieht sich auf die persönliche Ausstrahlung oder den Status, oft scherzhaft verwendet. Beispiel: „Wenn du denkst, es gibt keine Stufe mehr und stolperst. -5000 Aura“)

(Bezieht sich auf die persönliche Ausstrahlung oder den Status, oft scherzhaft verwendet. Beispiel: „Wenn du denkst, es gibt keine Stufe mehr und stolperst. -5000 Aura“) Hölle nein (Starke Ablehnung, ähnlich dem englischen „Hell no“. Beispiel: „Am Samstag um 8 aufstehen? Hölle nein!“)

Bis zum 10.September kann man noch für sein Lieblingswort abstimmen. Dann werden die Top 3 bekannt gegeben. Alle können HIER abstimmen! Auch ältere Generationen!