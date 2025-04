Drama: Motorrad kracht in E-Bikes – Hubschrauber im Einsatz

Dramatische Szenen auf der B25: Ein Motorrad gerät in den Gegenverkehr, vier Menschen werden verletzt. Ein Notarzthubschrauber musste anrücken.

Auf der B25 bei Göstling an der Ybbs ereignete sich gestern ein schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten. Ein 42-jähriger Wiener geriet gegen 14.10 Uhr mit seinem Motorrad in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Mann hatte eine 44-jährige Wienerin als Beifahrerin.

Das Motorrad kam ins Schleudern und prallte sowohl gegen die Leitschiene als auch gegen zwei entgegenkommende E-Bike-Fahrer – einen 70-jährigen Mann und eine 67-jährige Frau aus dem Bezirk Scheibbs. Während die Radfahrer verletzt auf der Fahrbahn liegen blieben, stürzten der Motorradlenker und seine Mitfahrerin über die Böschung und kamen auf einem Feldweg zum Liegen.

Verletzte und Rettung

Alle vier Unfallbeteiligten erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der Motorradfahrer wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 17 ins Landesklinikum Amstetten transportiert.

Die drei anderen Verletzten brachte der Rettungsdienst ins Landesklinikum Scheibbs.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die B25 bis etwa 14.50 Uhr vollständig gesperrt werden.

Wie die Polizei Niederösterreich in ähnlichen Fällen betont, zählen Kontrollverlust in Kurven und unangepasste Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen bei Motorrad- und Radunfällen auf Landstraßen. Die Statistik Austria verzeichnete allein im Jahr 2024 mehr als 150 Fahrradunfälle mit Personenschaden in Niederösterreich, wobei E-Bike-Fahrer in den letzten Jahren einen deutlich steigenden Anteil an der Unfallstatistik ausmachen.

