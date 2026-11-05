Drei zahlt für alte Handys: So funktioniert die neue Aktion

Im Schubfach schlummert bares Geld. Ab November will Drei Kund:innen für ausgediente Handys belohnen, auch wenn sie anderswo gekauft wurden.

Ab 5. November 2026 bietet Drei den Eintauschvorteil an. Wer ein funktionsfähiges Alt-Smartphone bewerten lässt und abgibt, bekommt dafür eine Gutschrift. Abgewickelt wird der Vorgang in den Drei Shops oder online, Premium-Geräte werden dadurch leistbarer.

Los geht es am 5. November 2026. Bestehende wie neue Vertragskund:innen, die per SEPA-Lastschrift zahlen, erhalten für ihr geeignetes Altgerät eine einmalige Gutschrift, die mit der nächstmöglichen Handyrechnung verrechnet wird.

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Übersteigt die Prämie den Monatsbetrag, wird die Differenz aufs Bankkonto überwiesen. Angeboten wird der Service in teilnehmenden Drei Shops und online unter www.drei.at/eintauschvorteil.

Der Umstieg auf hochwertige Smartphones soll mit dem Drei Eintauschvorteil einfacher und leistbarer werden. Wer ihn mit der Handyfreiheit kombiniert, hat bei Premium-Modellen einen weiteren Vorteil.

Drei CCO Günter Lischka sagt: „Viele Menschen besitzen noch funktionsfähige Smartphones, die ungenutzt in Schubladen liegen. Mit dem Drei Eintauschvorteil schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Kund:innen: Sie erhalten finanzielle Vorteile beim Kauf eines neuen Geräts, während ihre alten Smartphones weitergenutzt oder fachgerecht recycelt werden. So verbinden wir finanzielle Vorteile mit einer längeren Nutzung funktionsfähiger Smartphones“.

Bewertung der Altgeräte

Die Bewertung der Altgeräte erfolgt in Drei Shops oder online. Den Gerätewert bestimmen Kriterien wie Modell, Zustand und Funktionsfähigkeit.

Wer das Angebot annimmt, bekommt die einmalige Gutschrift mit der nächstmöglichen Rechnung verrechnet, ein allfälliger Überschuss geht aufs Konto. Eingetauscht werden kann jederzeit, allerdings höchstens einmal pro Jahr und Rufnummer.

Das Smartphone muss nicht bei Drei gekauft worden sein. Vorausgesetzt werden ein Restwert sowie die Eignung für Wiederverwendung oder Recycling.

Kosten mit Handyfreiheit

Die Handyfreiheit bietet Premium-Smartphones mit 0 Euro Anzahlung. Nach 24 Monaten sinken die monatlichen Gerätekosten automatisch, auf Wunsch ist bereits nach 12 Monaten ein Wechsel auf ein neues Gerät möglich. Durch die Gutschrift für das bisherige Smartphone fallen die Anschaffungskosten mit dem Eintauschvorteil noch niedriger aus.

Partnerunternehmen übernehmen die zurückgegebenen Geräte, bereiten sie auf, verwenden sie weiter oder recyceln sie fachgerecht. Schätzungen zufolge liegen in österreichischen Schubladen tausende funktionsfähige Handys ungenutzt herum.

Wiederverwendung oder Verwertung halten Geräte länger im Einsatz, zudem lassen sich wertvolle Rohstoffe zurückgewinnen.