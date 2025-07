Dreijährige ohne Sicherung: Vater rast mit 207 km/h über Autobahn

Raser im Visier der Polizei: Ein Deutscher ohne Führerschein rast mit 154 statt 80 km/h, ein Slowake gefährdet seine ungesicherte Tochter bei Tempo 207.

In Niederösterreich registrierte die Polizei am 13. Juli zwei gravierende Geschwindigkeitsübertretungen auf Autobahnen in Fahrtrichtung Wien. Beide Verkehrssünder wurden bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.

Auf der A2-Südautobahn hielt die Autobahn-Polizeiinspektion Warth gegen 9.15 Uhr einen 28-jährigen deutschen Staatsbürger an. Im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen war der Mann mit 154 km/h unterwegs, obwohl an dieser Stelle nur 80 km/h zulässig sind. Erschwerend kam hinzu, dass er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war.

Gefährlicher Kindertransport

Nur wenige Stunden später, gegen 15.05 Uhr, ereignete sich ein weiterer Vorfall auf der A1-Westautobahn. Ein 23-jähriger Slowake wurde mit 207 km/h in einem Streckenabschnitt mit Tempolimit 130 km/h gemessen. Der Mann hatte seine dreijährige Tochter im Fahrzeug, die ohne vorgeschriebene Kindersicherung mitfuhr.

Der Lenker musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben.

Die beiden Fälle verdeutlichen die Risiken für die Verkehrssicherheit durch massive Geschwindigkeitsüberschreitungen und Nichtbeachtung grundlegender Verkehrsvorschriften.

Das Befördern von Kindern ohne geeignete Rückhalteeinrichtungen erhöht laut Polizei das Risiko schwerer Verletzungen oder gar eines tödlichen Ausgangs bei Unfällen erheblich. Bei extremen Geschwindigkeitsüberschreitungen wie in diesen Fällen reagieren die Beamten mit sofortigen Maßnahmen wie dem Führerscheinentzug und strafrechtlicher Verfolgung.

In besonders gravierenden Fällen des Rasens, etwa bei wiederholten Verstößen oder extremen Überschreitungen, kann die niederösterreichische Polizei mittlerweile auch das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmen – eine Maßnahme, die in den vergangenen Monaten vermehrt zur Anwendung kam, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

