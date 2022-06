Dritte Frau lässt sich scheiden, weil Ehemann mehr Schafe liebt! (VIDEO)

Auf den Wiesen des Berges Vlasic, im Ort Mudrika, Bosnien und Herzegowina, verdient Budo sein Brot als Hirte – richtiger Name Selvan Melvudin – dessen Lebensgeschichte am besten veranschaulicht, mit welchen Herausforderungen dieser Beruf konfrontiert ist.

Schafe zu halten war schon immer eine schwierige, aber ehrliche und faire Arbeit, die nur von verantwortungsbewussten und engagierten Menschen durchgeführt werden konnte. Und wie schwer das ist, zeigt am besten die Geschichte eines Mannes aus Bosnien, der sich in seinem Leben dreimal scheiden ließ, nur weil er als Hirte arbeitet.

„Ich bin Selvan Melvudin, auch bekannt als Budo. Ich habe hier etwa 180 Schafe… Käse wird dieses Jahr teurer, doppelt so teuer. Er wird bis zu ca. 10 Euro kosten. In diesem Kanton bin ich der einzige Hirte auf dieser Hochebene. Ich würde nie gegen einen Job in einem Unternehmen tauschen, wenn es mir jemand geben würde. In einem Unternehmen zu arbeiten, bin ich nicht bereit, ich bin nur für diesen Job geschaffen. Ich kenne diesen Job, ich mache ihn seit der vierten Klasse. Ich bin zufrieden mit dem Chef und dem Gehalt, und mit der Familie des Chefs.“, verrät Budo und fügt hinzu, dass er sogar mit dem Präsidenten nie tauschen würde.

Er lobt den Chef, obwohl sein Gehalt relativ gering ist, nur ca. 400 Euro, und er keine Krankenversicherung hat. Er weist jedoch darauf hin, dass ihm sein Chef immer entgegenkommt, egal wie viel Geld er verlangt.

Diese Lebensweise brachte ihm jedoch drei Scheidungen ein, was ihn, wie er sagte, nicht allzu sehr beeinträchtigt, da er lieber Schafhirte ist als verheiratet zu sein.

„Ich bin nicht verheiratet. Ich war dreimal verheiratet, aber jetzt bin ich es nicht mehr. Keine Frau möchte einen Hirten haben. Jede will einen Mann, der ein Auto hat. Und ich habe gar keinen Führerschein, also auch kein Auto… Wenn ich zwischen Frauen und Schafen die Wahl hätte, würde ich Schafe wählen…“, sagte er abschließend.