Dubrovnik erlässt Bikini-Verbot: So hoch sind jetzt die Strafen!

Gestern wurde ein Paar, das in Strandbekleidung durch die historische Innenstadt von Dubrovnik flanierte, mit Verwaltungsstrafen von umgerechnet je 130 Euro belegt. Bikinis und Badeanzüge haben im historischen Stadtkern nichts verloren.

Das Paar flanierte unbesorgt durch die Innenstadt von Dubrovnik, als es von einem Ordner der Stadtverwaltung angehalten wurde. Gemäß den Statuten der Stadt Dubrovnik wurden den beiden Touristen von den Ordnern, die gemeinsam mit Polizeibeamten in der Innenstadt nach dem Rechten sehen, wegen unangemessener Kleidung Verwaltungsstrafen in Höhe von je 130 Euro auferlegt.

Das Betreten der öffentlichen Plätze in der Innenstadt von Dubrovnik ist laut den Stadtstatuten in Bikinis, Badeanzügen, ohne Kleidung oder Teilen von Kleidung ausdrücklich untersagt.

“Im Rahmen des Projektes ‚Respekt für die Stadt‘ wurden von der Stadtverwaltung an allen Eingängen in den historischen Stadtkern mehrsprachige Tafeln mit Hinweisen und Piktogrammen über unangemessenes Kleiden und Verhalten aufgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband wurden Flugblätter angefertigt, mit welchen die Gäste zusätzlich über die geltenden Vorschriften informiert werden, um eben solche Strafen zu vermeiden”, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Die Einhaltung der Vorschriften wird allerdings weiterhin genau kontrolliert.