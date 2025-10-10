Einbrecherduo mit Plastikstreifen: Kroatinnen Teil internationaler Bande

Zwei Kroatinnen wurden am Dienstag in Wien-Favoriten festgenommen, nachdem sie beim Einbruch in eine Wohnung im Sonnwendviertel beobachtet worden waren. Die 22- und 25-jährigen Frauen gingen dabei arbeitsteilig vor: Eine öffnete die unverschlossene Tür mit einem Plastikstreifen, während ihre Komplizin Wache stand.

Die Polizei hatte die Verdächtigen unter Beobachtung und griff zu, als die Frauen die Wohnung verließen. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten Einbruchswerkzeug – einen Schraubenzieher und einen Rollgabelschlüssel.

Falsche Identität

Wie Polizeisprecherin Irina Steirer mitteilte, versuchte die jüngere Tatverdächtige, ihre Identität zu verschleiern. Sie konnte keinen Ausweis vorlegen, nannte falsche Personalien und behauptete, noch nicht strafmündig zu sein. Ihre wahre Identität wurde jedoch in Zusammenarbeit mit Europol Deutschland und dem Wiener Landeskriminalamt ermittelt.

Den Ermittlern zufolge sind beide Frauen Mitglieder einer international operierenden kriminellen Organisation.

Die Bande wird für zahlreiche Wohnungseinbrüche in Österreich und anderen europäischen Ländern verantwortlich gemacht.