Nur diese Person erhält das gesamte Vermögen von Halid Bešlić!

Die Musikwelt trauert um Halid Beslic, der am 7. Oktober verstorben ist. In der gesamten Region hinterlässt der Abschied der Musiklegende tiefe Spuren. Besonders schwer trifft der Verlust seine Ehefrau Sejda, seine Enkelkinder und seinen Sohn Dino, der mit einem bewegenden Beitrag auf Instagram Abschied nahm. Zu einem gemeinsamen Familienfoto schrieb er: „Mein lieber Papa, ich würde gerne viel schreiben, aber mir fehlt die Kraft dazu.“ „Ich weiß nur, dass du dieser Gruppe auf dem Bild sehr fehlen wirst, besonders deiner Lamija und deinem Belmin. Wir lieben dich sehr und wisse, dass wir dich niemals enttäuschen werden. Mit Stolz werde ich deinen Nachnamen und die Last, die du mir hinterlassen hast, tragen. Dein Dino.“

Besličs Vermächtnis

Das Vermächtnis des Künstlers umfasst nicht nur Hunderte Lieder, sondern auch zahlreiche humanitäre Spenden und kostbare Erinnerungen bei all jenen, die ihn kannten und Zeit mit ihm verbringen durften. Neben seinem künstlerischen Erbe hinterlässt Beslic auch ein beträchtliches Vermögen. Wie lokale Medien in Erfahrung bringen konnten, hat der Musiker ein Testament verfasst, in dem er seinen gesamten Besitz seiner Ehefrau Sejda vermacht. „Ich denke, er hat alles Sejda überlassen, aber sie wird darauf verzichten oder hat bereits zugunsten ihres Sohnes Dino verzichtet“, verriet eine Nachbarin gegenüber dem Portal Republika.

Familiäre Werte

„Sie sind eine so wunderbare Familie, da gab es nie Drama oder Skandale. Man wusste, dass Halid alles für seine Familie geben würde. Er hat einmal gesagt, dass er im Leben alles erlebt und gesehen hat und jetzt alles für seine Enkelkinder tut, weil sie der Mittelpunkt seiner Welt waren.“ „Halid hat oft betont, dass ihm der Ruhm nichts bedeutet, wenn er nicht weiß, dass es seiner Frau und seinem Kind gut geht“, erinnert sich die Nachbarin. „Er sagte immer wieder, dass er alles, was er erworben hat, für sie erworben hat, um ihre Zukunft abzusichern. Luxus war nie sein Antrieb – er liebte die Ruhe, seine Familie, das Grillen im Garten und vor allem seine Enkelkinder, die in seine Arme liefen.

Dass er nun alles ihnen hinterlassen hat und seine Frau zugunsten von Dino darauf verzichtet, bestätigt nur, was wir alle längst wussten: Die drei haben wie eine Einheit geatmet.“