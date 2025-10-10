Smartphone-Hersteller verzichtet künftig auf USB-C-Kabel

Sony verschärft den Minimalismus bei Smartphone-Zubehör: Nach dem Netzteil verschwindet jetzt auch das Ladekabel aus der Box – ein Trend mit Signalwirkung.

Seit Apple 2020 mit dem iPhone 12 begann, Netzteile aus dem Lieferumfang zu streichen, hat sich diese Praxis in der Smartphone-Branche durchgesetzt. Die meisten Hersteller verzichten mittlerweile auf die Beigabe von Ladegeräten und rechtfertigen dies mit Ressourcenschonung und Müllvermeidung – wobei die Kostenersparnis für die Unternehmen ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt.

Nun geht Sony einen bedeutenden Schritt weiter und liefert auch keine Ladekabel mehr mit seinen Geräten aus. Ein Reddit-Nutzer teilte seine Erfahrung mit einem neu erworbenen Sony Xperia 10 VII, dessen Verpackung durch durchgestrichene Symbole klar kommuniziert: weder Netzteil noch Kabel sind enthalten. Mit dieser Maßnahme betritt Sony Neuland in der Branche, und es bleibt offen, ob andere Hersteller nachziehen werden.

Sonys Begründung

Die Argumentation hinter Sonys Entscheidung ähnelt jener von Apple. Viele Nutzer verfügen bereits über zahlreiche USB-C-Kabel, besonders seit die EU ab 2024 einheitliche Ladeanschlüsse vorschreibt. Diese Regelung zwang Apple zur Aufgabe des proprietären Lightning-Anschlusses und veranlasste andere Hersteller zur Anpassung ihrer Geräte. Die Standardisierung vereinfacht die Kabelwahl für Verbraucher – ein Argument, das nun auch Sony für sich beansprucht.

Kosten und Profit

Der Verzicht auf Ladekabel reduziert nicht nur Elektroschrott und Verpackungsmaterial, sondern senkt auch die Produktionskosten für die Hersteller. Gleichzeitig eröffnet sich eine zusätzliche Einnahmequelle durch den separaten Verkauf von Kabeln, da Nutzer gelegentlich Ersatz benötigen. Die Qualität und Preise von USB-C-Kabeln variieren erheblich: Während günstige Modelle für wenige Euro erhältlich sind, kostet ein Sony-Kabel etwa 13 Euro und Apple verlangt je nach Spezifikation mindestens 25 Euro.

Obwohl bislang keine offiziellen Ankündigungen anderer Smartphone-Produzenten vorliegen, erscheint eine Nachahmung von Sonys Vorstoß wahrscheinlich.

Schließlich folgten die Wettbewerber auch bei der Streichung der Netzteile dem Beispiel Apples innerhalb weniger Monate.