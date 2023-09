Elon Musk: Vater von 11 Kindern – Was steckt dahinter?

Elon Musk, der visionäre Gründer von Tesla und SpaceX, hat erneut Nachwuchs bekommen. Dabei handelt es sich bereits um das elfte Kind des umtriebigen Unternehmers, der in der Vergangenheit immer wieder mit seinen Ansichten zur Vaterschaft für Aufsehen sorgte. Doch wer sind die Mütter seiner Kinder und was treibt Musk an, sich immer wieder für die Vaterschaft zu entscheiden?

Grimes, Musks aktuelle Partnerin und Mutter seines neuesten Sprösslings, der den futuristischen Namen „Techno Mechanicus“ trägt, brachte bereits zwei weitere Kinder des Tech-Moguls zur Welt. Über das Geschlecht und das genaue Geburtsdatum des jüngsten Musk-Nachwuchses hüllt sich das Paar bislang in Schweigen. Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, erklärte kürzlich auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter): „Ich würde euch gerne zeigen, wie süß der/die kleine Techno ist, aber meine Priorität ist es, meine Babys aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.“

Die Kinder mit Grimes

Bereits im Mai 2020 wurde Grimes Mutter des Sohnes „X“, Ende 2021, kurz nach der Trennung von Musk, folgte die Geburt der gemeinsamen Tochter „Y“ durch eine Leihmutter. Doch nicht nur mit Grimes hat Musk Kinder. Shivon Zilis, eine Managerin seines Unternehmens Neuralink, brachte im November 2021 die Zwillinge Strider und Azure zur Welt. Ursprünglich hatte Zilis geplant, einen anonymen Samenspender in Anspruch zu nehmen, doch Musk überzeugte sie davon, dass er der Vater ihrer Kinder sein sollte. „Er möchte wirklich, dass intelligente Menschen Kinder haben, also hat er mich dazu ermutigt“, erklärt Zilis.

Musk’s Ansichten zur Geburtenrate

In einer kürzlich veröffentlichten Biografie über Musk, verfasst vom Journalisten Walter Isaacson, wird deutlich, dass Musk eine hohe Geburtenrate befürwortet. So twitterte er im August 2022: „Ein Bevölkerungszusammenbruch aufgrund niedriger Geburtenraten ist eine viel größere Gefahr für die Zivilisation als die globale Erwärmung.“ Doch diese Ansicht scheint nicht nur eine theoretische Überzeugung zu sein, sondern spiegelt sich auch in Musks eigenem Leben wider.

Kinder aus erster Ehe

Aus seiner ersten Ehe mit Justine Wilson hat Musk fünf weitere Kinder: die Zwillinge Vivian Jenna und Griffin sowie die Drillinge Kai, Damian und Sax. Ein weiterer Sohn des Paares starb tragischerweise im Alter von nur zehn Wochen.

Harmonisches Verhältnis zwischen den Müttern der Kinder

Trotz der Komplexität seiner Familiensituation scheint das Verhältnis zwischen den Müttern seiner Kinder und Musk selbst harmonisch zu sein. So erklärte Grimes kürzlich: „Ich habe endlich ausführlich mit Shivon gesprochen, was schon lange überfällig war. Das war nicht ihre Schuld, bitte seid nicht böse auf sie! Wir respektieren einander sehr und freuen uns darauf, Freunde zu werden und die Kinder gemeinsam aufwachsen zu lassen.