Emir, wir „Balkanmädels“ putzen sicher nicht für dich!

Der 21-jährige „ATV: Alles Liebe“-Kandidat Emir machte sich mit seinen frauenfeindlichen Kommentaren einige Feinde in der KOSMO-Community. Auf Facebook machten die „Balkanmädels“ ihrer Wut Luft.

Am Donnerstag sorgte ein Beitrag auf KOSMO für besonders große Aufregung. In der Hauptrolle: Der 21-Jährige Emir mit bosnischen Wurzeln. In der ATV-Sendung „Alles Liebe“ erklärte der Bauunternehmer, was er sich von seiner Traumfrau erwartet. Neben Wurzeln am Balkan, will Emir eine fleißige, echte und gut gekleidete Frau… achja und putzen sollte die Dame halt auch noch wollen, denn: „Ein Mann kann das zwar auch machen, aber meiner Meinung nach sollte das eher die Frau machen.“

Diese Aussage verärgerte zahlreiche Frauen aus der BKS-Community. Auf der KOSMO-Facebookseite ließen sie ihrem Ärger freien Lauf. Sie werfen dem 21-Jährigen vor, an veralteten Rollenbildern festzuhalten.

Einige entgegneten dem „überheblichen Macho“ auch mit Sarkasmus:

Über eines ist sich die Damenwelt des Balkans ebenfalls einig: Mit so übertriebenen und realitätsfremden Vorstellungen kriegt Emir bestimmt keine ab:

Da wäre wohl aufwachen und umdenken angesagt? – Zumindest ist das aus den zahlreichen Kommentaren der verärgerten Community herauszulesen.