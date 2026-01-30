Endlich besser erreichbar! Schwechat setzt auf Mega‑Öffi‑Offensive

Alle zehn Minuten ein Bus nach Wien – Schwechat und Niederösterreich rüsten den öffentlichen Nahverkehr massiv auf. Die Verbesserungen betreffen 37 Gemeinden.

Das Land Niederösterreich und die Stadt Schwechat intensivieren ihre Kooperation, um den öffentlichen Nahverkehr in der Stadtregion deutlich zu verbessern. Im Fokus steht dabei eine stärkere Anbindung an Wien sowie eine bessere Vernetzung innerhalb der Region. Die laufende Ausschreibung zur Neugestaltung des Regionalbusverkehrs im Römerland-Carnuntum sieht erhebliche Verbesserungen für den Raum Schwechat vor. Konkret geplant ist eine Taktverdichtung zwischen Schwechat und der Wiener U-Bahn-Station Wien-Simmering – in Stoßzeiten sollen Busse künftig alle zehn Minuten verkehren. Zudem wird die Verbindung zur S-Bahn-Linie S7 optimiert.

Die Verantwortlichen arbeiten parteiübergreifend an einem zuverlässigen Mobilitätskonzept, das den Bedürfnissen verschiedener Nutzergruppen gerecht wird. „Unser gemeinsames Anliegen ist es, der Bevölkerung eine praktikable und leistungsfähige Lösung im öffentlichen Verkehr zu bieten. Land Niederösterreich und die Stadt Schwechat ziehen hier an einem Strang, um die Mobilität in der Region weiterzuentwickeln. Das funktioniert nur gemeinsam“, betonen LH-Stellvertreter Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) und Schwechats Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ).

Regionale Reichweite

Die Reichweite des Verkehrskonzepts erstreckt sich weit über die Stadtgrenzen hinaus. Insgesamt profitieren 37 Gemeinden mit rund 130.000 Einwohnern von den Neuerungen. Das Projekt umfasst 21 Linien und 400 Haltestellen. Neben dem ausgeweiteten Linienangebot sind auch Verbesserungen für Schülerverkehre sowie ergänzende Bedarfsverkehre vorgesehen, um die Alltagsmobilität in der gesamten Region zu stärken.

„Entscheidend ist, dass wir gemeinsam an Lösungen arbeiten, die umsetzbar, finanzierbar und im Interesse der Menschen vor Ort sind. Dieses Ziel steht im Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit“, so Landbauer und Baier.

„Die ausgeschriebene deutliche Verbesserung des öffentlichen Verkehrs in Schwechat und der gesamten Region ist für unsere Bevölkerung unglaublich wichtig“, schließt Karin Baier.