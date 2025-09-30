Energiekosten explodieren – so holt ihr euch bis zu 728 Euro zurück

Die Energiepreise steigen weiter – doch mit einem einfachen Schritt können Haushalte bis zu 406 Euro jährlich sparen. Besonders in der Steiermark lohnt sich ein Blick auf die Tarife.

Mit dem Beginn der Heizsaison macht sich die anhaltende Teuerungswelle in Österreich erneut deutlich bemerkbar. Die Inflationsrate erreichte im August 4,1 Prozent, wobei besonders die Energiekosten als Preistreiber wirken. Wie Daten des Vergleichsportals tarife.at zeigen, verteuerte sich Strom binnen eines Jahres um 37,2 Prozent.

Erhebliche Einsparungen lassen sich durch einen Wechsel des Energieanbieters erzielen. Österreichweit können Haushalte beim Stromtarif durchschnittlich 183 Euro jährlich sparen. Die regionalen Unterschiede fallen dabei beträchtlich aus: In der Steiermark winken Einsparungen von bis zu 322 Euro, in Salzburg 259 Euro und im Burgenland 212 Euro.

Deutlich geringer fällt das Sparpotenzial in Wien mit 98 Euro und in Tirol mit 43 Euro aus. Bei Gasverträgen sind die Einsparmöglichkeiten noch größer: Steirische Haushalte können durch einen Wechsel vom Landesversorger zu einem günstigeren Anbieter bis zu 406 Euro jährlich einsparen.

Regionale Unterschiede

Im Burgenland beträgt die mögliche Ersparnis 347 Euro, in Oberösterreich 300 Euro. Auch wenn die Beträge in Wien mit 153 Euro, in Vorarlberg mit 145 Euro und in Tirol mit 117 Euro niedriger ausfallen, liegt die durchschnittliche Ersparnis immer noch bei etwa 232 Euro.

„Wer regelmäßig Strom- und Gasanbieter wechselt, kann seine Energierechnung deutlich senken“, erklärt Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von tarife.at. Viele Unternehmen locken im ersten Vertragsjahr mit Neukundenrabatten, die letztlich den Unterschied machen.

Zusätzliche Belastung ab Jänner 2025

Die Dringlichkeit eines Anbieterwechsels verstärkt sich durch das Auslaufen wichtiger staatlicher Entlastungsmaßnahmen ab Jänner 2025. Mit dem Ende der Strompreisbremse, des Netzkostenzuschusses und der Senkung der Elektrizitätsabgabe müssen Haushalte mit zusätzlichen Mehrkosten von rund 380 Euro jährlich rechnen. Österreichische Haushalte zahlen derzeit zwischen 26 und 41 Cent pro Kilowattstunde Strom, wobei die regionalen Preisunterschiede erheblich sind.

Zusätzliche Entlastungen

Neben einem bewussten Umgang mit Energie bleibe der Anbieterwechsel damit die wirksamste Möglichkeit, Haushaltskosten zu reduzieren. Über die Einsparungen durch einen Tarifwechsel hinaus können Haushalte je nach Bundesland Entlastungen von bis zu 1.000 Euro in Form von Heizzuschüssen und Wärmepreisdeckeln erhalten.

⇢ So könnt ihr euch den 1000 Euro Zuschuss holen!



Informationen zu weiteren Sparmöglichkeiten von bis zu 728 Euro sowie zu zusätzlichen Entlastungsmaßnahmen sind auf Finanz.at verfügbar.