Enorme Heizkosten schon im Herbst

In Österreich sind die Temperaturen in den letzten Tagen deutlich gesunken und die Heizpreise somit stark gestiegen.

Rund 667.354 Haushalte werden mit Pellets beheizt, deren Preis gegenüber dem Vorjahr sogar um 148 Prozent gestiegen ist.

Preise für Gas, das von rund 911.000 Haushalten zum Heizen verwendet wird, stiegen um 113 Prozent, während Heizöl, welches immer noch von rund 509.000 Haushalten benutzt wird, um 105 Prozent teurer wurde.

Aktuell kostet eine durchschnittliche Tankfüllung von 3.000 Litern 4.820 Euro, vor einem Jahr war der Preis noch fast doppelt so günstig. Auch die mit rund 1,2 Millionen Haushalten am weitesten verbreitete Fernwärme ist teurer geworden. Da die Preise regional unterschiedlich sind, stiegen die Kosten für Fernwärme im Durchschnitt um 62 Prozent, in Wien sogar um 93 Prozent.

Dadurch sind fast alle Energieprodukte, die im Winter zum Heizen verwendet werden, teurer geworden und stellen für jeden Haushalt eine hohe Kostenbelastung dar.

