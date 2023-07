Equal Pension Day: Schockierende Pensionslücke von 41 Prozent

In Österreich zeigt sich eine deutliche Ungleichheit bei Pensionsauszahlungen. Frauen erhalten durchschnittlich 40,5 Prozent weniger Pension als Männer. In Niederösterreich beträgt der Unterschied sogar über 41 Prozent. Anhand dieser alarmierenden Daten wird der jährliche Equal Pension Day am 3. August markiert. Dieser Tag soll ein Bewusstsein für die bestehende Lücke zwischen den Pensionen von Männern und Frauen schaffen.

„Es braucht daher rasch Maßnahmen, um diese Ungleichheit zu beseitigen“, appelliert Markus Wieser, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB-Vorsitzender. In Niederösterreich haben Männer im Ruhestand durchschnittlich 2.251 Euro zur Verfügung, während Frauen mit 1.326 Euro auskommen müssen. Die Gründe dafür sind vielfältig, darunter niedrigere Einkommen in frauendominierten Berufen, eine hohe Quote an Teilzeitarbeit und lange Unterbrechungen der Berufstätigkeit aufgrund von Kindererziehung und Pflege.

Notwendigkeit von Maßnahmen

Birgit Schön, Leiterin der Abteilung Frauenpolitik der Arbeiterkammer Niederösterreich, betont ebenfalls die Notwendigkeit dringender Maßnahmen: „Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, die es Frauen ermöglichen, einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit nachzugehen und um ihnen dadurch auch eine existenzsichernde Pension zu sichern.“

Inflation

Die hohe Inflation ist ein weiteres Problem. Wer weniger Geld im Börsel zur Verfügung hat, ist von den stark steigenden Preisen viel stärker belastet“, sagt Markus Wieser. Er spricht auch die Bedrohung durch stark verzögerte Preissteigerungsanpassungen im Pensionskonto an, was zu zusätzlichen massiven Pensionsverlusten führen kann.

Mögliche Lösungen

In Bezug auf mögliche Lösungswege fordert Wieser: „Es braucht den seit langem geforderten flächendeckenden Ausbau ganztägiger Kinderbildungseinrichtungen für Kinder ab dem ersten Geburtstag und ein Modell, das eine fairere Verteilung der Erwerbs- und der Familiensorgearbeit unterstützt. Außerdem müssen frauendominierte Branchen aufgewertet werden und zukünftige Pensionisten vor nachgelagerten Inflations-Verlusten geschützt werden.“

Insbesondere die lange Teilzeitarbeit von Frauen hat negative Auswirkungen auf die Pensionen. Didem Strebinger, die Vorsitzende des ÖGB NÖ Frauenausschusses, drängt auf Handeln: „Wir müssen den Frauen die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, wie lange und in welchem Ausmaß sie Teilzeit machen wollen. Das schaffen wir nur mit dem Recht auf einen Kinderbildungsplatz ab dem vollendeten 1. Lebensjahr!“

Altersteilzeit

Die Altersteilzeit spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Johann Palkovic, Vorsitzender der ÖGB NÖ Pensionisten, betont, dass das Recht auf Altersteilzeit ein elementares ist: „Gerade in körperlich oder psychisch sehr anstrengenden Berufen können Menschen mit Mitte 50 nicht mehr die gleiche Leistung bringen wie mit Mitte 20. Sie brauchen den Anspruch, Altersteilzeit zu nehmen. Auch die geblockte Form der Altersteilzeit muss beibehalten werden.“

Palkovic spricht auch die steigende Produktivität und das zunehmende Arbeitstempo an, die auf Kosten der Gesundheit der Arbeitnehmer:innen gehen: „Es geht nicht, dass die Produktivität und das Arbeitstempo immer mehr steigen – auf Kosten der Gesundheit der arbeitenden Menschen! Hier ist Gesundheitsförderung und mehr Rücksicht auf die Arbeitnehmer:innen gefordert.“

Um das Bewusstsein zu schärfen und Unterstützung anzubieten, ist der ÖGB Niederösterreich rund um den Equal Pension Day mit Umfragen und Straßenaktionen unterwegs.