„Erhebe dich, Serbien!“: Erneute Protestwelle gegen Vucic

Ein eingestürztes Bahnhofsdach wird zum Symbol des Widerstands. Seit sechs Monaten kämpft eine wachsende Protestbewegung gegen Präsident Vucic und sein System.

Seit mehr als sechs Monaten wird Serbien von einer beispiellosen Protestwelle erschüttert. Der Auslöser war ein tragisches Unglück am 1. November vergangenen Jahres, als in Novi Sad, einer nordwestlichen Stadt Serbiens, das frisch renovierte Vordach eines Bahnhofs einstürzte und 16 Menschen unter sich begrub. Unabhängige Fachleute sowie Vertreter der Opposition sehen in dem Unglück ein Symptom für systematische Korruption und Pflichtverletzungen unter der Regierung von Präsident Aleksandar Vucic.

Der serbische Staatschef lenkt die Geschicke des Balkanlandes seit 2012 in verschiedenen Führungspositionen. Kritiker werfen ihm vor, zentrale staatliche Institutionen wie Medien, Justizapparat und Sicherheitskräfte unter seine Kontrolle gebracht zu haben. Zudem berichten Oppositionelle regelmäßig von Einschüchterungsversuchen und tätlichen Angriffen durch Gruppen, die mit Vucics Regierungspartei SNS (Serbische Fortschrittspartei) in Verbindung gebracht werden.

Vucics Machtsystem

Während die protestierenden Studenten rasche Neuwahlen fordern, hat der Präsident bislang lediglich vage Zusagen für Wahlen innerhalb der nächsten 18 Monate gemacht. Die Protestbewegung wird seit Mitte November maßgeblich von der serbischen Studentenschaft getragen.

Studentische Mobilisierung

Die Besetzung nahezu aller Universitätseinrichtungen des Landes bildet das Rückgrat der Bewegung, die regelmäßig zu Großdemonstrationen und gezielten Verkehrsblockaden aufruft.

Mit zunehmender Dauer der Proteste hat sich die Unterstützerbasis deutlich verbreitert und umfasst inzwischen Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten.