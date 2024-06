Eriksen’s Triumphale Rückkehr: Dänemarks EM-Geheimwaffe!

Christian Eriksen kehrt triumphierend auf die große Bühne der Europameisterschaft zurück. Der dänische Mittelfeldvirtuose, der aktuell bei Manchester United unter Vertrag steht, wurde von Kasper Hjulmand, dem Cheftrainer der dänischen Nationalmannschaft, für das in Deutschland stattfindende Turnier nominiert.

Während des EM-Auftaktspiels 2021 gegen Finnland prägte eine schockierende Szene seine Karriere: Eriksen erlitt einen Herzstillstand auf dem Feld. Seitdem trägt der 32-Jährige einen implantierten Defibrillator, der seine Rückkehr auf das Spielfeld ermöglichte.

Dänemark setzt auf bewährte Kräfte und neue Talente

Im 26-köpfigen Kader Dänemarks finden sich auch Spuren österreichischer Fußballgeschichte: Rasmus Kristensen, der seine Fußballkarriere bei Red Bull Salzburg begann und kürzlich von Leeds United an die AS Roma ausgeliehen wurde, sowie Rasmus Höjlund, ein ehemaliger Angreifer von Sturm Graz, wurden berufen. Besonders Höjlund, der junge 21-jährige Stürmer, der in seiner ersten Saison bei Manchester United beeindruckende 16 Tore in Pflichtspielen erzielte, wird als vielversprechendes Talent für die Offensive gesehen.

Diese Mischung aus Erfahrung und frischer Energie bereitet Dänemark auf die Herausforderungen in der Gruppe C vor, wo das Team auf Slowenien, England und Serbien trifft. Nach einem starken Auftritt beim letzten Turnier, bei dem Dänemarks Weg erst im Halbfinale durch England gestoppt wurde, blickt das Team optimistisch auf die Europameisterschaft.