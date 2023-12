Erneut versuchte Kindesentführungen in Wien (PRÄVENTIONSTIPPS)

Eltern aufgepasst! Neue Berichte über versuchte Kindesentführungen im 19. Bezirk sind aufgetaucht. In einem beunruhigenden Vorfall wurden Kinder scheinbar von fremden Männern angesprochen und zum Mitgehen aufgefordert. Was wir darüber wissen und wie wir unsere Kinder schützen können!

Immer öfter müssen Medien über versuchte Kindesentführungen in Wien berichten. Nachdem sich Anfang des Jahres Berichte über den „Totenkopf-Mann“ häuften, der es schaffte in die Aula der Volksschule Bendagasse zu gelangen, um Kinder anzusprechen, verlagert sich das Geschehen nun scheinbar auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Hier sind die Kinder teilweise ungeschützt, da keine Lehrer oder Eltern anwesend sind. In sozialen Medien häufen sich momentan Berichte, über versuche Kinder mitzunehmen. Dabei handelt es sich offenbar immer um Männer, die die Kinder ansprechen oder gar in ein Auto ziehen wollen.

Bus und vor der Schule

Eine besorgte Mutter teilte auf Facebook einen Aufruf der Schule ihres Sohnes in Grinzing. Dabei soll vor „fremden Männern“ gewarnt worden sein, die in der Autobuslinie 38A Kinder zum mitgehen auffordern. In den Kommentaren darunter wird klargestellt, dass dies auch VOR den Schulen passieren würde.

Ein weiterer Texte auf den sozialem Medien berichtet über ein 6-jähriges Mädchen, dass quasi schon im Auto der Entführer saß und sich noch im letzten Moment retten konnte. Der Vorfall soll sich direkt vor der Schule des Mädchens ereignet haben. Zahlreiche aufrufe zum teilen der Warnungen sind ebenso aufgetaucht. Bitte passen Sie auf Ihre Kinder auf!

Präventionstipps

Familienpasswort

Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ein Familienpasswort, das Ihr Kind verwenden kann, um sicherzustellen, dass es nur von vertrauenswürdigen Personen abgeholt wird.

Hilfe suchen

Ermutigen Sie Ihr Kind dazu, bei Bedrohung durch Schreien auf sich aufmerksam zu machen und um Hilfe von anderen Personen oder in einem Geschäft zu bitten.

Gemeinsam unterwegs

Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind gemeinsam mit anderen Kindern Wegstrecken, insbesondere den Schulweg, zurücklegt.

Fremde Personen siezen

Bringen Sie Ihrem Kind bei, Fremde höflich mit „Sie“ anzusprechen, damit es deutlich wird, dass diese Person unbekannt ist.

Rettungsinseln

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind auf bekannten und vertrauten Straßen „Rettungsinseln“ kennt, z.B. Geschäfte oder Menschen, die es im Notfall aufsuchen und um Hilfe bitten kann.