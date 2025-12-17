“Es ist unfassbar” – Rabbi unter Tränen beerdigt, während Terrorist aus Koma erwacht

Der überlebende Attentäter des islamistischen Terroranschlags auf eine Chanukka-Feier in Sydney ist aus seinem Koma erwacht. Die Polizei von New South Wales plant, den 24-jährigen Naveed Akram am Mittwoch zu vernehmen, wie Polizeichef Mal Lanyon dem australischen Radiosender 2GB mitteilte. Parallel dazu werden zunehmend Details über die Hintergründe der Täter und ihre möglichen Verbindungen zu terroristischen Organisationen bekannt.

Die indischen Behörden bestätigten am Dienstagabend, dass der bei dem Anschlag getötete 50-jährige Sajid Akram die indische Staatsbürgerschaft besaß. Nach seiner Emigration nach Australien im Jahr 1998 hatte er nur noch sporadischen Kontakt zu seiner Familie in Hyderabad, wo er zuvor ein Wirtschaftsstudium absolviert hatte. Diese Informationen gehen aus einer Erklärung der Polizei des Bundesstaates Telangana hervor.

Erste Trauerfeier

In Bondi verstärkten die Sicherheitskräfte ihre Präsenz am Mittwochmorgen anlässlich der ersten Trauerfeier für eines der 15 Todesopfer des Anschlags. Rabbi Eli Schlanger, 41 Jahre alt und Vater von fünf Kindern, wurde in einer Synagoge nahe des Tatorts beigesetzt. Die Zeremonie war gut besucht. „Es ist unfassbar, dass wir in der Vergangenheitsform von dir sprechen”, sagte Schlangers Schwiegervater, Rabbi Yehoram Ulman, während der Trauerfeier.

Für die Hinterbliebenen des Rabbiners wurden bis Mittwochmittag in einer Online-Spendenaktion mehr als 570.000 australische Dollar (etwa 320.000 Euro) gesammelt.

