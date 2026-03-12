ESC 2026: 500 Polizisten gegen Hacker-Attacken im Einsatz

Der Eurovision Song Contest 2026 wird in der Wiener Stadthalle ausgetragen – einem Veranstaltungsort, der von den Behörden offiziell als „Hochrisikoveranstaltung“ eingestuft wurde. Das dafür entwickelte Sicherheitskonzept umfasst 400 Seiten und sieht ein breites Bündel an Maßnahmen vor. Die Stadthalle soll mit Sicherheitstechnik auf Flughafenniveau ausgestattet werden, darunter Scanner und Spürhunde. Zusätzlich gilt eine strikte „No-Bag-Policy“ des Veranstalters; für nicht erlaubte Gegenstände werden Spindschränke bereitgestellt.

Digitale Bedrohungen

Wiener Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan verwies auf mehrere eingerichtete Arbeitsgruppen, die unterschiedliche Sicherheitsbereiche abdecken sollen. Eine davon ist eigens auf den Bereich Cyberkriminalität ausgerichtet – denn mit gezielten Angriffen aus dem digitalen Raum wird ausdrücklich gerechnet. „Wir haben eine eigene Arbeitsgruppe zu Cybercrime eingerichtet, das wird natürlich ein großes Thema sein. Wir rechnen auf alle Fälle mit Hackerangriffen.“

Bereits im Vorfeld des Contests haben Betrugsfälle rund um den Ticketverkauf die Behörden beschäftigt. Csefan schilderte die Dimension des Problems: „Man braucht nur jetzt schauen, beim Ticketverkauf, der ja online über die Bühne gegangen ist, da hat es schon unzählige Plattformen gegeben, die gefälschte Tickets angeboten haben.“

Lückenlose Überprüfung

Eine weitere Arbeitsgruppe ist dem Staatsschutz gewidmet und steht in direktem Austausch mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Im Mittelpunkt stehen dabei sicherheitspolizeiliche Überprüfungen aller beim Song Contest tätigen Personen. „Vom Caterer angefangen über den Security bis hin zum Kosmetiker, jeder, der im Einsatz zum Song Contest stehen wird, wird sicherheitspolizeilich überprüft. Nur dann darf er auch angestellt werden“, betonte der Polizeivizepräsident. Die Überprüfungspflicht gilt auch für die Volunteers, die der ORF für Aufgaben in den Bereichen Gästemanagement, Logistik und Akkreditierung rekrutiert hat.

Täglich werden 500 Sicherheitskräfte rund um die Wiener Stadthalle im Einsatz stehen – sowohl uniformiert als auch in Zivil. In die Planungen eingebunden ist auch Wien Tourismus. Bei einem Vernetzungstreffen wurden Hoteliers aus Wien-Innere Stadt mit den Grätzelpolizistinnen und Grätzelpolizisten der Innenstadt zusammengebracht. Wien-Tourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner unterstrich die Bedeutung frühzeitiger Abstimmung: „Gerade bei einer internationalen Großveranstaltung wie dem Eurovision Song Contest ist es entscheidend, frühzeitig informiert zu sein und abgestimmt zu handeln.“

Thematisiert wurden bei dem Treffen unter anderem mögliche Demonstrationen, Platzverbote, temporäre Sperren im Bereich der Ringstraße, Staatsbesuche, der Umgang mit VIP-Gästen sowie Amtshandlungen in Hotels. Im Vordergrund stand laut einer Aussendung von Wien Tourismus die „Weiterentwicklung wirksamer Sicherheitsmaßnahmen“.