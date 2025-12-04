ESC-Beben: Entscheidet Genf heute über Israels Eurovision-Aus?

In Genf fällt heute eine Entscheidung, die den Eurovision Song Contest erschüttern könnte. Die EBU-Generalversammlung steht vor der Gretchenfrage: Darf Israel teilnehmen?

In Genf tagt seit heute die 95. Generalversammlung der European Broadcasting Union (EBU) unter besonders angespannten Vorzeichen. Selten zuvor stand ein Treffen der Organisation unter so hohem Erwartungsdruck. Besondere Aufmerksamkeit richtet sich auf den heutigen Nachmittag, wenn nach der formellen Eröffnung voraussichtlich rasch die Kontroverse um Israel auf die Tagesordnung kommen dürfte. Der Zeitrahmen für diese wegweisende Entscheidung ist knapp bemessen – die Versammlung endet bereits morgen Mittag. Für den ORF als Gastgeber des kommenden Eurovision Song Contest steht viel auf dem Spiel, zumal der österreichische Sender wie auch Deutschland die israelische Teilnahme unterstützt.

Die Frage nach Israels ESC-Zukunft sorgt bereits seit Monaten für erhebliche Spannungen auf europäischer Ebene, löst diplomatische Verstimmungen aus und zieht politische Stellungnahmen nach sich. Mit gemischten Gefühlen reisen daher zahlreiche Delegierte dieser Tage in die Schweiz – darunter auch die deutschen Vertreter. Deutschland, das an keinem Eurovision Song Contest so regelmäßig teilgenommen hat wie kein anderes Land, steht möglicherweise vor einer historischen Zäsur: 2026 könnte erstmals ein selbstgewählter Rückzug vom Wettbewerb erfolgen.

Gespaltene Lager

Auf der Gegenseite positionieren sich nach wie vor die entschiedenen Kritiker: allen voran Spanien und Slowenien, vermutlich auch die Niederlande. Aus anderen Ländern, die Israel gegenüber kritisch eingestellt sind, waren zuletzt versöhnlichere Signale zu vernehmen, nachdem die EBU neue Regelungen für den Wettbewerb präsentiert hatte. Dennoch bleibt die grundsätzliche Frage ungelöst – und sie verträgt keinen Aufschub mehr.

Optimal wäre eine Entscheidung über Israels ESC-Teilnahme bis zum heutigen Abend. Momentan ist eine offene Aussprache vorgesehen, doch es erscheint durchaus wahrscheinlich, dass die Delegierten bereits am Nachmittag zur Abstimmung schreiten, um zu einem abschließenden Ergebnis zu gelangen. Unabhängig vom Ausgang werden erste Informationen vermutlich schnell an die Öffentlichkeit gelangen. Delegierte aus Israel und Spanien sind dafür bekannt, Entscheidungen umgehend über soziale Medien zu kommunizieren.

Mögliche Konsequenzen

Sollte Israel ausgeschlossen werden, dürfte diese Nachricht binnen kürzester Zeit in israelischen Medien erscheinen. Bei einer Zulassung Israels sind prompte Protestmeldungen aus Spanien zu erwarten. Das Land hat in den vergangenen Wochen konsequent jede Gelegenheit genutzt, um seinen Widerstand öffentlich zu artikulieren.

Eine offizielle Stellungnahme der EBU oder des deutschen SWR wird voraussichtlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Fällt die Entscheidung zugunsten Israels, kann die ARD aufatmen und ihre Teilnahme zeitnah bestätigen – ein normaler Vorgang. Kommt es hingegen zum Ausschluss Israels, würde dies die ARD vor eine fundamentale Herausforderung stellen. Selbst wenn dieses Szenario intern bereits durchdacht wurde: Ein fertiges Krisenkonzept für diesen Fall existiert vermutlich nicht.

Eines steht fest: Der heutige Tag könnte einen Wendepunkt markieren, der den Eurovision Song Contest und die European Broadcasting Union nachhaltig prägen wird.