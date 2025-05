ESC-Preisknaller: So teuer sind die Tickets!

Heute Abend startet der Eurovision Song Contest 2025 in Basel mit dem ersten Halbfinale. Die Live-Übertragung beginnt um 21 Uhr auf ORF 1. Nach dem heutigen Auftakt folgt das zweite Halbfinale am 15. Mai, bevor am 17. Mai das große Finale über die Bühne geht.

Für Kurzentschlossene gibt es eine letzte Chance: Aktuell sind nur noch zwei Karten für das heutige Halbfinale verfügbar – zum Preis von 50.540 Dinar (serbische Währung). Die Ticketpreise für die Veranstaltungen variieren deutlich: Während Karten für das zweite Halbfinale zwischen etwa 277 und 347 Euro kosteten, muss man für das Finale tiefer in die Brieftasche greifen. Hier liegen die Preise zwischen etwa 419 undstolzen 980 Euro, wie K1 (serbischer Fernsehsender) berichtet. Die Nachfrage nach Finaltickets hat mittlerweile extreme Ausmaße angenommen – auf Sekundärmarktplattformen werden Karten bereits für bis zu 1.500 Euro gehandelt, mehr als das Dreifache des ursprünglichen Höchstpreises.

⇢ ESC 2025: Unter diesen Startnummern singen Österreich & die Balkanländer



Teilnehmer im Überblick

Im ersten Halbfinale treten heute 14 Länder an: Island eröffnet mit VÆB und ihrem Song „RÓA“, gefolgt von Polen, wo Justyna Steczkowska mit „GAJA“ auf die Bühne geht. Slowenien schickt Klemen mit „How Much Time Do We Have Left“ ins Rennen, während Estland durch Tommy Cash mit „Espresso Macchiato“ vertreten wird.

Als Gastauftritt außer Konkurrenz präsentiert Spanien seinen Beitrag „ESA DIVA“ mit Melody, bevor die Ukraine mit Ziferblat und „Bird of Pray“ folgt. Schweden tritt mit KAJ und „Bara Bada Bastu“ an, Portugal mit NAPA und „Deslocado“. Norwegen setzt auf Kyle Alessandro mit „Lighter“, Belgien auf Red Sebastian mit „Strobe Lights“.

Finale Auftritte

Nach einem weiteren Gastauftritt von Italien – Lucio Corsi mit „Volevo Essere Un Duro“ – geht es weiter mit Aserbaidschan, vertreten durch Mamagama mit „Run With U“. San Marino schickt Gabry Ponte mit „Tutta L’Italia“ ins Rennen, Albanien die Gruppe Shkodra Elektronike mit „Zjerm“. Die Niederlande treten mit Claude und „C’est La Vie“ an, Kroatien mit Marko Bosnjak und „Poison Cake“.

Nach dem Gastauftritt der Schweiz – Zoë Më mit „Voyage“ – beschließt Zypern mit Theo Evan und seinem Song „Shh“ das erste Halbfinale des diesjährigen Eurovision Song Contest.

Favoritencheck

Laut den aktuellen Wettquoten der internationalen Buchmacher zählt Kroatien mit Marko Bosnjak und seinem Song „Poison Cake“ zu den Top-Favoriten auf den Sieg beim diesjährigen Wettbewerb. Die stärkste Konkurrenz kommt dabei aus Schweden, wo KAJ mit „Bara Bada Bastu“ ebenfalls hohe Siegchancen eingeräumt werden. Auch die Niederlande mit Claude und dem Song „C’est La Vie“ zählen zum engeren Favoritenkreis und könnten im Finale am 17. Mai für eine Überraschung sorgen.