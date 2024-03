Eskalation: 15-Jähriger attackiert eigene Mutter

Ein nächtlicher Alptraum in Villach. Ein 15-jähriger Jugendlicher verliert die Kontrolle und greift seine eigene Mutter an. Die brutale Eskalation endete mit der Festnahme des Jungen durch die Polizei.

In der Nacht zum Freitag, kurz vor 22 Uhr, erreichte die Konfrontation zwischen Mutter und Sohn in einer Villacher Wohnung ihren schrecklichen Höhepunkt. Die verbale Auseinandersetzung kippte in eine physische Gewalt um, als der 15-jährige Jugendliche seine Mutter angriff. Mit Fäusten schlug er auf sie ein, zog sie an den Haaren und trat sogar auf sie ein, als sie bereits am Boden lag.

Freund deeskaliert

Inmitten dieser brutalen Attacke gelang es einem Freund des Jugendlichen, der ebenfalls in der Wohnung anwesend war, die Gewalt zu unterbrechen und der Frau zur Flucht zu verhelfen. Mit letzter Kraft schaffte sie es in eine benachbarte Wohnung, von wo aus sie die Polizei alarmierte.

Beamte treffen ein

Als die Ordnungshüter eintrafen, ließ sich der junge Täter jedoch nicht beruhigen. Stattdessen reagierte er aggressiv und beleidigte die Beamten, die ihn daraufhin festnahmen und ins Polizeianhaltezentrum Villach brachten. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, um weitere Übergriffe zu verhindern.

Die Mutter erlitt bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades. Ihr Zustand ist derzeit stabil, sie erholt sich von den physischen und psychischen Folgen dieser Nacht.