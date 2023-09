Esma Gljiva: 11-Jährige verwandelt Barbies in bosnische Kulturschätze!

Die 11-jährige Esma Gljiva aus Vogosca, in der Nähe von Sarajevo, hat ein einzigartiges Talent: Sie verwandelt gewöhnliche Barbies in ethnische Puppen, gekleidet in traditionelle bosnische Trachten. Ihre Puppen erfreuen sich großer Beliebtheit und ziehen Käufer aus verschiedenen Ländern an.

Esma Gljiva ist nicht nur eine ausgezeichnete Schülerin und Taekwondo-Trainierende, sondern auch eine junge Künstlerin mit einer besonderen Leidenschaft für die Folklore. Ihre Liebe zur traditionellen Kleidung und Folklore hat sie von ihrer Familie geerbt und inspiriert sie zu einem ungewöhnlichen und lobenswerten Hobby: Sie kreiert ethnische Puppen, gekleidet in traditionelle bosnische Trachten.

Die Idee dazu kam ihr während eines Familienausflugs nach Mostar. „Ich kam auf die Idee, als wir durch Mostar spazierten und ich Puppen sah, die nicht richtig angezogen waren. Ich habe versucht, es besser zu machen und ich denke, ich habe Erfolg gehabt“, erzählt Esma.

(Foto: Printscreen/Facebook)

Mit großer Sorgfalt und Detailgenauigkeit stellt Esma verschiedene traditionelle Kleidungsstücke her, die in Bosnien und Herzegowina getragen werden. „Ich mache fünf Trachten. Das sind muslimische, katholische, orthodoxe, glamocka und lindjo und alle sind speziell“, erklärt Esma. Ihre ganze Familie unterstützt sie dabei. „Wir alle wissen, wie diese Trachten aussehen, meine Brüder helfen mir mit Ken, also kleiden wir Ken in Männerkleidung und meine Brüder helfen mir, es besser aussehen zu lassen. Bei der Frauenkleidung helfen mir meine Mutter und Großmutter“, fügt sie hinzu.

Die Herstellung dieser kleinen Meisterwerke erfordert viel Geduld und Aufmerksamkeit. „Für eine Puppe brauche ich zwei, drei und manchmal sogar vier Stunden. Für eine kleine Puppe brauche ich weniger, für Ken drei und eine halbe Stunde, und für die Frauenkleidung brauche ich am meisten, weil sie die meisten Details hat“, sagt Esma.

Trotz des Aufwands verkauft Esma die Puppen zu einem moderaten Preis von 30 KM (etwa 15 Euro) auf Facebook. Ich verkaufe Puppen über soziale Netzwerke und Menschen aus verschiedenen Ländern melden sich. Am meisten aus Bosnien, aber auch aus anderen Ländern wie Kanada, Schweden, England“, berichtet sie.

(Foto: Printscreen/Facebook)

Esmas Vater, Bego Gljiva, ist stolz auf seine Tochter und ihre Leidenschaft. „Die ganze Familie ist in Esmas kleines Geschäft involviert. Sie kam auf die Idee und wir alle haben sie unterstützt. Wir geben ihr volle Unterstützung und dies ist ein Beispiel dafür, wie Kinder sich ein Hobby finden können und durch diese Arbeit Arbeitsgewohnheiten entwickeln können, was auch unser Hauptziel war“, sagt er.

Esma Gljiva ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie Leidenschaft und Kreativität zu etwas Besonderem führen können. Ihre Puppen sind nicht nur Spielzeug, sondern auch ein Stück bosnische Kultur und Tradition, das in die Welt hinausgetragen wird.