Schock: Mann sticht sich selbst ins Bein und beschmiert Partnerin mit Blut

In einem beunruhigenden Fall von häuslicher Gewalt in Zagreb wurde ein 34-jähriger Mann namens Toni zu einer Bewährungsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Nach einem eskalierenden Streit mit seiner Partnerin, bei dem er sich selbst mit einem Küchenmesser verletzte, wurde er sofort verhaftet und erhielt ein Belästigungsverbot für Personen, mit denen er in einer intimen Beziehung steht.

Laut dem kroatischen Nachrichtenportal Danica.hr fand der Vorfall in der Wohnung eines Freundes statt, wo Toni und seine Partnerin an einem geselligen Abend teilnahmen.

Wie Danica.hr berichtet, eskalierte ein verbaler Streit zwischen Toni und seiner Partnerin. In einem Anfall von Wut warf Toni das Handy seiner Partnerin vom Tisch und griff dann zu einem Küchenmesser. „‚Jetzt werde ich dir meine Liebe beweisen'“, sagte er, bevor er sich das Messer in den Oberschenkel seines linken Beins stach. Mit seinen blutigen Händen schmierte er Blut auf ihr Gesicht und Haar, was bei ihr Angst und Unruhe auslöste.

„‚Er hat psychische Gewalt in der Familie gegen eine Person ausgeübt, mit der er in einer intimen Beziehung ist'“, heißt es im Gerichtsurteil, das Danica.hr zitiert. Toni wurde sofort verhaftet und nach medizinischer Versorgung ins Gefängnis gebracht. Er wurde zu 30 Tagen Bewährungsstrafe verurteilt und erhielt ein Belästigungsverbot für „‚Personen, mit denen er in einer intimen Beziehung ist'“, für die Dauer von 12 Monaten.

Zusätzlich wurde Toni zu einer einjährigen psychosozialen Behandlung verpflichtet. Das Urteil ist rechtskräftig, da beide Parteien auf ihr Recht zur Berufung verzichtet haben.