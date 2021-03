EU gibt grünes Licht für „Sputnik V“-Zulassung

Am Donnerstag kündigte die europäische Arzneimittelagentur EMA an, ein schnelles Prüfverfahren für die mögliche Zulassung des russischen Impfstoffs „Sputnik V“ für die EU einzuleiten.

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA hat mit einem „Rolling Review“, sprich: einem Eilverfahren für den russischen Impfstoff „Sputnik V“ begonnen, wie die EMA am Donnerstag auf Twitter mitteilte. Die Entscheidung basiere auf Ergebnissen von Laborversuchen und klinischen Studien. Bei einem Eilverfahren werden Testergebnisse bereits geprüft, auch wenn noch nicht alle Ergebnisse vorliegen und auch kein Zulassungsantrag gestellt wurde.

„Sputnik V“ zu 91 Prozent wirksam

Das vom russischen Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie entwickelte „Sputnik V“ rege laut vorliegenden Studien die Bildung von Antikörpern gegen das Virus an und könne so eindeutig beim Schutz vor Covid-19 helfen.Die Wirksamkeit von „Sputnik V“ wird mit 91 Prozent angegeben. Wann eine Zulassung erfolgen könnte, ist allerdings noch nicht abzusehen.

EMA has started a rolling review of Sputnik V, a #COVID19vaccine developed by Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology.

👉 https://t.co/pHVqmSMAuW pic.twitter.com/Bff87qJwOV