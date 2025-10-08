EU plant Zugriff auf unsere Handy-Chats

Brüssel will Messenger-Dienste zum Scannen aller Medieninhalte verpflichten. Der Kampf gegen Kindesmissbrauch entfacht eine Grundsatzdebatte über digitale Privatsphäre.

Die EU-Kommission plant eine neue Verordnung, die für erhebliche Kontroversen sorgt. Das Gesetzesvorhaben zur „Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern“ würde Betreiber von Messenger-Diensten wie WhatsApp, Signal und Telegram dazu verpflichten, sämtliche Inhalte vor der Verschlüsselung auf kinderpornografisches Material zu untersuchen. Während Brüssel die Initiative als essenziellen Schritt zum Kinderschutz verteidigt, sehen zahlreiche Kritiker darin den Einstieg in eine flächendeckende „Chatkontrolle“ mit weitreichenden Folgen für die digitale Privatsphäre aller EU-Bürger.

Die Unterstützer der Verordnung betonen deren Potenzial für den Kinderschutz und die Strafverfolgung. Nach dem aktuellen Entwurf müssten Anbieter von Messenger-Diensten künftig Bilder, Videos und andere Mediendateien automatisch scannen, um potenzielles Missbrauchsmaterial zu identifizieren. Bei Verdachtsfällen bestünde eine Meldepflicht an eine zentrale EU-Behörde, was laut Befürwortern ein schnelleres Eingreifen der Ermittlungsbehörden ermöglichen und zur Zerschlagung krimineller Netzwerke beitragen würde.

Massive Kritik

Obwohl Text- und Sprachnachrichten nach gegenwärtigem Stand von der Regelung ausgenommen bleiben sollen, befürchten Datenschutzexperten eine schrittweise Ausweitung der Überwachungsmaßnahmen. Der EU-Rat steht kurz vor einer Abstimmung über den Entwurf, trifft dabei jedoch auf massiven Widerstand. Datenschutzorganisationen, IT-Verbände und Bürgerrechtsgruppen warnen vor einem grundlegenden Einschnitt in die digitale Kommunikationsfreiheit.

Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, äußerte gegenüber der BILD sogar die Befürchtung, die automatische Durchleuchtung von Chats bedeute „das Ende von Privatheit, Meinungsfreiheit und Demokratie“.

Unternehmenswiderstand

Auch die betroffenen Technologieunternehmen reagieren mit deutlicher Ablehnung. Der Messenger-Dienst Signal kündigte bereits an, sich notfalls vollständig vom europäischen Markt zurückzuziehen, anstatt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu kompromittieren. Kritische Stimmen weisen zudem auf das Missbrauchspotenzial der geplanten Überwachungsinfrastruktur hin: Einmal etabliert, könnte die Technologie theoretisch auch zur Kontrolle anderer Kommunikationsinhalte eingesetzt werden – von politischen Äußerungen bis hin zu persönlichen Bildern.

