EURO 2024: Schafft Slowenien die Sensation gegen Portugal?

Während sich die Fußballwelt auf die heiße Phase bei der EURO 2024 in Deutschland einstellt, steht das Viertelfinale mit einigen unerwarteten Wendungen bevor. Vor allem das mit Spannung erwartete Duell zwischen Frankreich und Belgien in Düsseldorf wirft Fragen auf. Dabei wird klar: Auf dem Papier favorisierte Mannschaften kämpfen mit überraschenden Schwierigkeiten.

Kampf der Giganten mit Hindernissen

Frankreich, das die Gruppenphase mit bescheidenen fünf Punkten und nur einem Tor, das nicht aus einem Eigentor oder einem Strafstoß resultierte, beendete, geht nicht in der gewohnten Favoritenrolle ins Rennen. Auch Belgien, mit Stars wie De Bruyne und Lukaku nicht mehr auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, hat in einer vermeintlich leichten Gruppe mit nur vier Punkten gerade so das Achtelfinale erreicht – trotz zweier angenommener aber durch VAR abgelehnter Tore Lukakus.

Weiterer Verlauf: Portugal gegen Slowenien

Das Aufeinandertreffen Portugals mit Slowenien in Frankfurt bringt zusätzlich Spannung. Obwohl Portugal mit Cristiano Ronaldo nicht fehlerfrei durch die Gruppenphase kam, erwartet man gegen das überraschend starke Slowenien, welches sich unter anderem gegen Serbien durchsetzte, einen klaren Sieg.

Bemerkenswerte Momente und Aussichten

Erwähnenswert ist zudem Spaniens beeindruckender Sieg über Georgien mit 4:1, womit sie sich ein Duell mit Gastgeber Deutschland sichern, das sich als eines der spannendsten Spiele des Turniers ankündigt. Ebenso bemerkenswert ist Englands mühsamer Weg ins Viertelfinale nach einem Last-Minute Sieg gegen die Slowakei.

Die Rolle Serbiens bei der EURO 2024

Für Serbien endete die EURO 2024 bereits in der Gruppenphase, trotz hohen Erwartungen und lebhaften Diskussionen unter den Fans vor dem Turnier. Die Mannschaft scheiterte an Englands Defensive, ließ gegen Slowenien Punkte liegen und konnte auch Dänemark nicht bezwingen.

Die EURO 2024 bleibt weiterhin spannend, mit überraschenden Ergebnissen und dramatischen Spielen.