Europas Geheimjuwel: Hier liegt der schönste Strand der Welt

Kristallklares Wasser, weiße Kieselsteine und majestätische Felsformationen – Sardiniens Cala Goloritzè hat sich gegen weltweite Konkurrenz durchgesetzt und trägt nun einen prestigeträchtigen Titel.

Der Strand Cala Goloritzè auf Sardinien hat sich gegen internationale Konkurrenz durchgesetzt und wurde zum schönsten Strand der Welt gekürt. Mit seiner Kombination aus weißen Kieselsteinen und kristallklarem Wasser ließ er renommierte Strände der Philippinen, Thailands, Polynesiens und der Seychellen hinter sich. Besonders charakteristisch sind die markanten weißen Felsformationen, die die Bucht umgeben.

Die nur zu Fuß oder per Boot erreichbare Idylle bietet einen perfekten Rückzugsort vom Alltag. In der Begründung der Auszeichnung wird besonders die 143 Meter hohe Kalksteinformation hervorgehoben: „Obwohl die gesamte Küste im Osten Sardiniens atemberaubend ist, sticht Cala Goloritzè wegen seiner spektakulären 143 Meter hohen Kalksteinspitze hervor, die an eine Kathedrale erinnert und ganzjährig von Kletterern bestiegen wird.“

Auch ein weiterer sardischer Strand schaffte es in die Weltrangliste: La Pelosa in Stintino landete auf Platz 50. Die Mittelmeerinsel, bekannt für ihre außergewöhnlichen Küstenabschnitte, setzt auf strengen Schutz ihrer Naturschätze. Angesichts stetig wachsender Besucherzahlen haben die Behörden für einige Strände bereits Zugangsbeschränkungen eingeführt.

Digitale Strandzugänge

Die digitale Steuerung des Strandzugangs entwickelt sich zum neuen Standard in Italien. Um die negativen Auswirkungen des Massentourismus einzudämmen, setzen immer mehr Küstengemeinden Sardiniens auf Online-Buchungssysteme für den Strandbesuch. Der Strand Tuerredda in der Bucht von Teulada ist ein Beispiel dafür: Besucher müssen vorab über App oder Website ein Ticket erwerben und einen Platz reservieren.

Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf ein bis zwei Euro. Insgesamt dürfen sich maximal 1100 Personen gleichzeitig am Strand aufhalten – 371 Plätze sind für kommerzielle Strandbäder vorgesehen, während 729 Plätze für den frei zugänglichen Bereich reserviert bleiben.

Bürgermeister Angelo Milia betonte, dass parallel zur Einführung des digitalen Zugangssystems auch die Infrastruktur verbessert wird. Der Parkplatz wird modernisiert und sanitäre Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und Fußduschen werden renoviert. Teulada steht mit diesem Ansatz nicht allein da.

Besucherbegrenzungen

Da Italien für diesen Sommer erneut mit einem erheblichen Touristenansturm rechnet, müssen Urlauber in zahlreichen beliebten Badeorten ihren Strandbesuch vorab planen und buchen. Auch auf Lampedusa werden Besucherzahlen reguliert. Der als „Kaninchenstrand“ bekannte Spiaggia dei Conigli im südlichen Teil der italienischen Insel gilt als eine der schönsten Küsten Europas und verzeichnet zunehmenden Besucherandrang.

Die lokalen Behörden haben für die kommende Sommersaison eine Obergrenze von 550 gleichzeitigen Besuchern festgelegt. „Das Wasser hier ist unglaublich klar und perfekt zum Schwimmen, aber was diesen Strand wirklich auszeichnet, sind die großen Bemühungen, mit denen er geschützt wird“, urteilten die Experten von „The World’s 50 Best Beaches of 2025“.

Seit den 1990er-Jahren genießt Cala Goloritzè den Status eines Naturschutzgebiets und präsentiert sich nach wie vor in hervorragendem Zustand. Die tägliche Besucherzahl wird streng limitiert und der Zugang über wenige kontrollierte Eingänge geregelt – eine Maßnahme, die sowohl die ökologische Integrität als auch die intime Atmosphäre bewahrt hat.

Für den Cala Goloritzè gilt eine besonders strenge Regelung: maximal 250 Personen pro Tag dürfen den Traumstrand besuchen. Der Zugang ist ausschließlich nach vorheriger Online-Reservierung möglich und kostet sieben Euro pro Person. Internationale Reiseexperten loben explizit den Verzicht auf Gastronomie- und Infrastruktureinrichtungen direkt am Strand und sehen in diesem konsequenten Schutzkonzept ein Erfolgsmodell für nachhaltigen Küstentourismus.

„Dieser Strand ist die perfekte Kombination aus unberührter Naturschönheit und einem unvergleichlichen Stranderlebnis.“