Ewigkeitschemikalie im Grundwasser: An drei Orten erhöhte Werte gemessen

Eine äußerst langlebige Chemikalie sorgt in Kärnten für Diskussionen. An mehreren Grundwasser-Messstellen wurden erhöhte Konzentrationen festgestellt. Besonders besorgniserregend ist, dass sich der Stoff in der Umwelt kaum abbaut und über Jahre anreichern kann.

An drei Grundwasser-Messstellen in Kärnten ist die kaum abbaubare Chemikalie Trifluoressigsäure in erhöhter Konzentration nachgewiesen worden. Das Landwirtschaftsministerium hat Untersuchungen in Auftrag gegeben, die klären sollen, woher die Belastung stammt.

Den vorliegenden Angaben zufolge wurden an Grundwasser-Messstellen in Völkermarkt 2,80 Mikrogramm TFA pro Liter gemessen, in Magdalensberg 2,70 und in Globasnitz 2,60 Mikrogramm pro Liter. Alle drei Werte liegen über dem niederländischen Trinkwasser-Orientierungswert von 2,2 Mikrogramm pro Liter. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen österreichischen gesetzlichen Grenzwert. In Magdalensberg soll die Konzentration gegenüber 2018/2019 von 1,776 auf 2,70 Mikrogramm pro Liter im Jahr 2024 gestiegen sein. Das entspricht einer Zunahme von rund 52 Prozent.

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Wie gefährlich die Belastung ist, hängt von der Konzentration und der aufgenommenen Menge ab. Das deutsche Umweltbundesamt nennt einen gesundheitlichen Trinkwasser-Leitwert von 60 Mikrogramm pro Liter und empfiehlt aus Vorsorgegründen, möglichst unter 10 Mikrogramm zu bleiben. Die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) erklärte im Mai 2026, dass die damals gemessenen TFA-Konzentrationen nach ihrem Wissensstand kein Gesundheitsrisiko darstellen. Dennoch wird der Stoff wissenschaftlich weiter untersucht, da er sich in der Umwelt langfristig anreichern kann.

Die Herkunft der TFA-Belastung lässt sich nicht ohne Weiteres einer einzelnen Quelle zuordnen. Der Stoff kann unter anderem beim Abbau bestimmter Pflanzenschutzmittel, fluorierter Kältemittel und Arzneistoffe entstehen. Um die Ursachen an den betroffenen Messstellen zu klären, sind daher gezielte Untersuchungen notwendig. Aus den erhöhten Grundwasserwerten lässt sich jedoch nicht unmittelbar auf die Qualität des Trinkwassers in den jeweiligen Gemeinden schließen.

Politische Reaktionen

Die Kärntner Grünen verlangen schärfere Maßnahmen gegen die Belastung. Landessprecherin Olga Voglauer sagt: „Unser Wasser darf nicht zum Auffangbecken für Ewigkeits-Chemikalien werden. Wir müssen solche Belastungen dort bekämpfen, wo sie entstehen.„

Das Büro von Agrarreferent Martin Gruber lehnt es ab, einen einseitigen Zusammenhang mit der Landwirtschaft herzustellen. Kärnten setze seit Jahrzehnten auf einen reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Weitere Schritte seien derzeit nicht vorgesehen, für die genaue Überprüfung des TFA-Vorkommens sei der Bund zuständig.

Hintergrund zu TFA

Trifluoressigsäure, kurz TFA, zählt zu den PFAS, einer Gruppe äußerst langlebiger Chemikalien, die sich in der Umwelt kaum abbauen. Sie entsteht unter anderem, wenn bestimmte Kältemittel, Pflanzenschutzmittel und Arzneistoffe zerfallen.

Weil TFA sehr gut wasserlöslich und äußerst langlebig ist, verbreitet sich die Chemikalie im Wasserkreislauf und kann sich langfristig anreichern. Wie weit der Stoff bereits verbreitet ist, zeigt ein österreichweites Trinkwasser-Monitoring der AGES aus dem Jahr 2025. Dabei wurde TFA in 307 von 331 Proben nachgewiesen, das entspricht rund 93 Prozent. Der höchste gemessene Wert lag bei 6,03 Mikrogramm pro Liter. Die Ergebnisse stammen aus einer österreichweiten Untersuchung und sind nicht mit den drei Kärntner Grundwasser-Messstellen gleichzusetzen.

Der Wassergütebericht des Bundes bescheinigt Österreich insgesamt eine überwiegend hohe Wasserqualität, gleichzeitig sollen TFA und andere PFAS künftig genauer beobachtet werden.