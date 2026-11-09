Tote Tauben ohne Kopf in Wien entdeckt: Tierschützer schlagen Alarm

Verletzt an der Busstation, tot kurz darauf. Am Josef-Holaubek-Platz rätseln Ermittler und Tierschützer über zwei tote Tauben.

Ort des Geschehens

Zwei tote Tauben mit schweren Kopfverletzungen sind am Josef-Holaubek-Platz in Wien-Alsergrund gefunden worden. Tierschutz Austria hat wegen des Verdachts auf Tierquälerei Anzeige erstattet. Was zum Tod der Tiere geführt hat, ist unklar, die Ermittlungen laufen.

Eine Tierfreundin war an einer Busstation auf eine Taube gestoßen, die offenkundig verletzt oder krank war. Als sie etwa eine Stunde später an die Stelle zurückkam, war das Tier tot, sein Kopf wirkte zertrümmert. Wenige Meter davon entfernt lag eine zweite tote Taube, der der Kopf zur Gänze fehlte. Wer oder was für die schweren Verletzungen verantwortlich ist, steht nicht fest.

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Petrovics Appell

Für den Wiener Tierschutzverein Tierschutz Austria könnte es sich um eine Gewalttat handeln, er sucht daher nach Zeugen. Vereinspräsidentin Madeleine Petrovic zeigt sich erschüttert: „Dass jemand ein hilfloses, bereits verletztes Tier so brutal tötet, dass der Kopf zertrümmert oder abgetrennt wird, ist unvorstellbar grausam.„

Weiters sagte sie: „Wer Stadttauben derart behandle, nehme großes Tierleid in Kauf und zeige eine gefährliche Enthemmung.“ Petrovic dringt auf „ernsthafte Ermittlungen, bevor möglicherweise weitere Tiere zu Schaden kommen.“

Schon im September waren im Bereich der U-Bahn-Station Spittelau lebende Tauben mit Pfeilen im Körper entdeckt worden. Auch damals wurde Anzeige erstattet.

Hinweise an Bevölkerung

Tierschutz Austria bittet die Bevölkerung, auffällige Wahrnehmungen sofort zu melden. Mögliche Täter sollten auf keinen Fall selbst angesprochen oder zur Rede gestellt werden. Tote Tiere sollten nach Möglichkeit nicht angegriffen werden.

Wer im Bereich des Josef-Holaubek-Platzes weitere verletzte oder tote Tauben findet, sollte die Polizei oder den Tierschutzverein verständigen.