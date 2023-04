Ex-Ehemann zerstört mit Bagger das gesamte Haus (VIDEO)

Eine Frau namens Jelena J. aus Lestane (Serbien) gibt an, dass ihr Haus gestern eingestürzt ist, nachdem ihr Ex-Ehemann Milan J. seinem Freund befahl, dass er das Haus mit einem Bagger abreißen soll.



Das Haus befindet sich in der Kninska Straße 24 in Lestane und Jelena lebte dort mit ihrer fünfjährigen Tochter. Das Dachgeschoss, das eine Fläche von 130 Quadratmetern hatte, wurde komplett eingeebnet und es blieb nur ein Flur übrig. Jelena ist sich sicher, dass ihr Ex-Mann hinter der Aktion steckt.



„Er hat einen Freund beauftragt, das Dachgeschoss des Hauses einzureißen, in dem ich und unsere fünfjährige Tochter lebten. Der Mann hat seine Schuld gegenüber der Polizei zugegeben und angegeben, dass Milan ihn darum gebeten hat, das Haus zu zerstören, um auf diese Weise das Darlehen, das er ihm gegeben hatte, zurückzuerhalten. Milan leugnet diese Schuld, doch ich weiß, dass er seit 20 Jahren mit diesem Mann befreundet ist und ihn also kennt“, sagte die schockierte Jelena J. in einem öffentlichen Statement.

Jelena erfuhr vor dem Vorfall von Milans Tochter aus der ersten Ehe:

„Sie rief mich gegen 13 Uhr an und sagte: ‚Papa und Milos haben das Haus mit einem Bagger abgerissen!‘. Als ich kam, erlebte ich einen Schock. Vom ganzen Haus ist im Erdgeschoss nur noch die Garage mit der Bar erhalten geblieben. Jetzt heißt es nur noch dorthin einziehen. Mein Ex-Mann hat eine einstweilige Verfügung, weil er mich vorletzte Woche auf dem Parkplatz zusammengeschlagen hat, sodass ich in der Notaufnahme gelandet bin. Seine neue Freundin war damals bei ihm. Ich hatte blaue Flecken und trug sieben Tage lang eine Longuette, und meine Mutter half mir mit meiner Tochter“, erzählte sie.

Sie gibt an, dass sie sich vorletztes Jahr von ihrem Mann scheiden ließ, der die Scheidung beantragte.

„Wir haben uns scheiden lassen und wir streiten noch immer wegen des Hauses, das wir 2017 zusammen gebaut haben. Ich war seit 2012 in einer Beziehung mit ihm, seit 2014 verheiratet und wir haben zusammen in das Haus investiert. Wir hatten ein gemeinsames Unternehmen, in dem ich Lkw-Fahrer war, das von ihm geführt wird. Als wir uns trennten, blieb das Haus auf seinem Namen, ebenso wie die Firma. Er hat mich gefeuert, also arbeite ich jetzt in einer anderen Firma als Fahrerin“, erklärte Jelena.

Die inzwischen obdachlose Frau weist darauf hin, dass ihr Ex-Mann sie bedroht und aufgefordert habe, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. An die zuständigen Institutionen appelliert sie, dass sie angemessen reagieren, da sie ein weiteres Opfer häuslicher Gewalt sei und um ihr Leben und das ihrer Tochter fürchte.