Exklusiv für KOSMO-Leser: Jetzt umsteigen und 90 Gratisstromtage sichern!

Als Energielieferant beschäftigt sich stromdiskont.at schon seit sehr vielen Jahren mit Themen wie Energieeffizienz und Nachhaltigkeit – und damit mit der Frage, wie wir unser Klima und unsere Umwelt für künftige Generationen bewahren können.

Denn Klimaschutz geht uns alle an. Stromdiskont.at will mit seinem Engagement ein Vorbild sein und möglichst viele Menschen dazu animieren, tätig zu werden – auch wenn es im Kleinen ist. Denn: Jeder Schritt hat eine Wirkung. Dazu gehört zum Beispiel, im eigenen Haushalt auf Ökostrom zu setzen – 100% Ökostrom und das am besten aus Österreich. Und das zu fairen Preisen – gutes Gewissen, ohne das Geldbörserl zu belasten.

Vorreiter in Sachen Ökostrom

Stromdiskont.at hat in Sachen Ökostrom eine Vorreiterrolle – das Angebot Ökostrom zum Diskontpreis gibt es schon seit der Gründung von stromdiskont.at im Jahr 2011. Damals war es nicht – wie heute – selbstverständlich, dass man beim Wechsel des Stromanbieters fast ausschließlich auf ökologische Produkte zurückgreifen konnte.

Dabei hat stromdiskont.at mit seinem Angebot das genutzt, was vorhanden ist: Ökostrom hat in Österreich Tradition, rund 70 % des heimischen Stroms werden ökologisch produziert – Österreich hat damit den höchsten Anteil an Ökostrom innerhalb der EU. Der hohe Ökostromanteil in Österreich hat die Ursache vor allen in der Wasserkraft (270 größere Laufkraftwerke, rd. 500 kleinere Anlagen, über 100 Speicherkraftwerke), darüber hinaus Wind, Photovoltaik, Geothermie, biogene Brennstoffe.

Langfristig fair und 90 Gratisstromtage als Bonus

Stromdiskont.at bietet seit jeher 100% Ökostrom aus Österreich – und das zum günstigen und langfristig fairen Preis.

