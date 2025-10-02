Experten alarmiert: Schlafmangel lässt Demenzrisiko um 40 Prozent explodieren

Chronische Schlaflosigkeit lässt das Gehirn um 3,5 Jahre schneller altern und erhöht das Demenzrisiko um 40 Prozent. Die Ergebnisse einer Mayo-Clinic-Studie alarmieren selbst Experten.

Schlechter Schlaf kann das Gehirn vorzeitig altern lassen und erhöht das Risiko für geistigen Abbau erheblich. Eine neue Untersuchung belegt nun, dass Menschen mit chronischen Schlafproblemen einem deutlich höheren Demenzrisiko ausgesetzt sind. Die Dimension dieses Zusammenhangs hat selbst Wissenschaftler überrascht.

Forscher der Mayo Clinic in Rochester haben in einer umfassenden Studie nachgewiesen, dass anhaltende Schlaflosigkeit das Gehirn um durchschnittlich 3,5 Jahre schneller altern lässt. Das Forschungsteam beobachtete über einen Zeitraum von etwa 5,6 Jahren mehr als 2700 Teilnehmer mit einem Durchschnittsalter von 70 Jahren. Zu Studienbeginn waren alle Probanden kognitiv gesund, jedoch litt etwa jeder Sechste (16 Prozent) an chronischer Insomnie (anhaltende Schlaflosigkeit) – definiert als Schlafstörungen, die mindestens drei Monate lang an drei oder mehr Nächten pro Woche auftreten.

Erhöhtes Demenzrisiko

Die Daten zeigen eindeutige Zusammenhänge: Bei Menschen mit chronischer Schlaflosigkeit war das Risiko für kognitive Beeinträchtigungen um 40 Prozent erhöht. Während in der Gruppe der guten Schläfer nur jeder Zehnte eine Demenz oder kognitive Störung entwickelte, war es bei den Schlafgestörten bereits jeder Siebte (14 Prozent). Auch in standardisierten Tests zur Gedächtnisleistung und zum Denkvermögen schnitten die Betroffenen signifikant schlechter ab.

Nach Einschätzung der Wissenschaftler gibt es zwei wahrscheinliche Erklärungen für diesen Zusammenhang: Zum einen können sich bei Schlafmangel vermehrt Amyloid-Plaques (schädliche Eiweißablagerungen) bilden, die als Risikofaktor für Alzheimer gelten. Zum anderen kann anhaltende Schlaflosigkeit die kleinen Blutgefäße schädigen und dadurch die Durchblutung des Gehirns beeinträchtigen. Besonders gefährdet scheinen Menschen zu sein, die ein spezifisches Alzheimer-Risikogen in sich tragen.

Gehirngesundheit schützen

Schlaf erfüllt weit mehr Funktionen als nur die körperliche Erholung – er ist ein aktiver Regenerationsprozess für das Gehirn. Studienleiter Diego Carvalho fasst zusammen: „Schlaflosigkeit beeinflusst nicht nur, wie man sich tagsüber fühlt – sie kann langfristig auch die Gesundheit des Gehirns beeinträchtigen.“

Experten raten Menschen mit Schlafproblemen, diese ernst zu nehmen und gegenzusteuern. Ob durch verbesserte Schlafhygiene, regelmäßige Abendroutinen, reduzierte Koffeinzufuhr oder bei Bedarf professionelle Unterstützung – jede Maßnahme für besseren Schlaf kann nicht nur die Lebensqualität steigern, sondern möglicherweise auch das Gehirn vor vorzeitiger Alterung schützen.