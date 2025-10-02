Lotto-Aktion im Schönbrunner Zoo: So kommst du gratis rein

Mit einem Lotterielos zum Gratisbesuch im ältesten Zoo der Welt: Der Tiergarten Schönbrunn lädt am 03. Oktober zum besonderen Aktionstag mit Sonderaktionen.

Morgen öffnet der Tiergarten Schönbrunn in Wien seine Tore für den traditionellen Lotterien Tag. Diese seit 2003 bestehende Kooperation zwischen dem Zoo und den Österreichischen Lotterien ermöglicht Menschen, die sich den Eintritt sonst kaum leisten könnten, einen kostenfreien Besuch im ältesten Tiergarten der Welt. Die Initiative ist Teil des gesellschaftlichen Engagements der Österreichischen Lotterien.

Wer am Montag ein beliebiges Produkt der Österreichischen Lotterien vorweisen kann, erhält freien Zugang zum Zoo. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Lotto- oder EuroMillionen-Quittung handelt oder um Brief- und Rubellose. Das Produkt muss nicht aktuell sein – pro vorgezeigtem Los wird jeweils eine Person eingelassen.

Zusätzliche Attraktionen

Die Veranstaltung bietet neben dem regulären Zooprogramm zusätzliche Attraktionen. Besucher können sich an Informationsständen über Arten- und Umweltschutz informieren, an Gewinnspielen teilnehmen oder verschiedene thematische Aktionen erleben. Ein besonderes Highlight sind die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, die Einblicke in ihren Arbeitsalltag gewähren und für Fragen zur Verfügung stehen.

Der Tiergarten hat von 9 bis 18:30 Uhr geöffnet, wobei der letzte Einlass um 17:30 Uhr erfolgt.

Da die Veranstaltung erfahrungsgemäß großen Andrang verzeichnet, empfehlen die Veranstalter, den Besuch möglichst früh am Tag zu planen.