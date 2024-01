Fahndung in Favoriten: Handtaschenräuber zückte Messer

In Favoriten ereigneten sich in zwei Tagen zwei Handtaschenraubüberfälle. Die Täter konnten in beiden Fällen entkommen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am späten Sonntagabend wartete eine 47-jährige Frau zusammen mit ihrer Freundin in der Pernerstorfer Gasse auf ein Taxi, als sie von einem Unbekannten überrascht wurde. Der Mann versuchte, die Handtasche des Opfers zu entreißen. Als ihm dies nicht gelang, zückte er ein Messer. Das Opfer kam zu Sturz, als der Täter erneut an der Tasche zog und sie diesmal mitnahm. Die 47-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Bei Sturz leicht verletzt

Nur einen Tag später, am Montagabend, wurde eine 55-jährige Frau auf ihrem Nachhauseweg in der Wielandgasse Opfer eines ähnlichen Überfalls. Ein unbekannter Täter riss sie von hinten zu Boden und raubte ihre Handtasche. Bei dem Vorfall wurde die Frau leicht verletzt. Ein Passant wurde auf die Hilferufe des Opfers aufmerksam.

In beiden Fällen erfolgten umgehend Sofortfahndungsmaßnahmen, die jedoch bislang ohne Erfolg blieben. Die Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Sollten Sie relevante Beobachtungen gemacht haben oder weitere Informationen zu den Vorfällen liefern können, melden Sie sich bitte bei der nächsten Polizeidienststelle. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.