Fahrgäste haben entschieden: Dieser Bahnhof ist Österreichs Nummer 1

Dreifach-Triumph für den Wiener Westbahnhof: Die Reisenden haben entschieden und kürten ihn erneut zum besten großen Bahnhof Österreichs.

Der Wiener Westbahnhof hat beim jährlichen Bahnhofstest des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) erneut die Spitzenposition unter allen großen Bahnhöfen erobert – bereits zum dritten Mal in Folge. In der Kategorie „Schönster Bahnhof“ setzte sich hingegen der Wiener Hauptbahnhof durch. Grundlage der Bewertung waren die Urteile von rund 14.400 Fahrgästen, die sowohl in Zügen als auch online ihre Einschätzungen abgaben, wie der VCÖ am Freitag mitteilte.

Am Westbahnhof überzeugten besonders die hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, die fußläufige Erreichbarkeit, die ausreichende Anzahl an Fahrkartenautomaten sowie die lichtdurchflutete Architektur. Auf dem zweiten Platz landete der Hauptbahnhof St. Pölten, der vor allem durch seine gute Erreichbarkeit für Fußgänger und Radfahrer sowie durch seine barrierefreie Gestaltung punkten konnte. Den dritten Rang belegte der Salzburger Hauptbahnhof.

Bewertungskriterien

Die VCÖ-Bewertung erfolgte nach einem standardisierten System, das sowohl Online-Umfragen als auch direkte Fahrgastbefragungen in den Zügen umfasste. Bewertet wurden dabei systematisch die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß, die Anzahl der verfügbaren Ticketautomaten, die Barrierefreiheit, die Helligkeit und der Erhaltungszustand der Bahnhofsgebäude.

Fast alle bedeutenden Bahnhöfe in den Landeshauptstädten erhielten im VCÖ-Test gute Bewertungen – mit Ausnahme des Bregenzer Hauptbahnhofs. „Ein gelungener Bahnhof zeichnet sich dadurch aus, dass Reisende ihn gerne nutzen und sich dort aufhalten, er gut erreichbar ist und ein dichtes Zugangebot bietet“, fasst VCÖ-Experte Michael Schwendinger die Qualitätskriterien zusammen.

Bei den Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte triumphierte der Bahnhof Lienz. Die Fahrgäste lobten besonders seine Fahrradfreundlichkeit, die barrierefreie Gestaltung und den positiven Gesamteindruck des Gebäudes. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Bahnhöfe von Rankweil und Kitzbühel.

Schönste Bahnhöfe

In der Kategorie „Schönster Bahnhof“ dominierte der Wiener Hauptbahnhof vor dem Salzburger Hauptbahnhof. Die weiteren Plätze belegten der Wiener Westbahnhof, der Grazer Hauptbahnhof und der Linzer Hauptbahnhof.

Bei den Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte wurde auch in dieser Kategorie der Bahnhof Lienz am höchsten eingestuft.