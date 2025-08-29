Heftige Unwetter: Hage und Starkregen treffen Österreich

Unwettergefahr hält Österreich in Atem: Während Starkregen und Gewitter über Kärnten verharren, kündigt sich für das Wochenende eine Wetterberuhigung mit sonnigem Sonntag an.

In den frühen Morgenstunden wandert der Niederschlagsschwerpunkt ostwärts, wobei die Gewitterfront zwischen Hermagor und Klagenfurt nahezu bewegungslos verharrt und dort bis zum Mittag wiederholt intensive Unwetter über denselben Gebieten auslöst. Die Meteorologen von „SkywarnAustria“ (Unwetter-Warndienst) warnen in ihrer aktuellen Schwergewitterprognose vor erheblichen Regenmengen in diesen Regionen. Die Unwetterzentrale bestätigt für Kärnten kräftige Regenfälle und wiederholte Gewitter, wobei besonders im Bergland und in Oberkärnten mit intensiven Niederschlägen gerechnet werden muss. Der Nachmittag bringt österreichweit erneut zahlreiche Schauer und Gewitter – besonders im südlichen und südöstlichen Landesteil, während der Norden weniger betroffen sein dürfte. Mit Einbruch der Dämmerung klingen die Unwetter allmählich ab. Die Warnungen beziehen sich konkret auf Starkregen, Hagel und kräftige Sturmböen.

📍 Ort des Geschehens

Der Freitag beginnt im inneralpinen Raum mit vereinzelten Schauern, während Osttirol und Oberkärnten von ergiebigen Niederschlägen betroffen sind. Auch tagsüber muss im Bergland immer wieder mit Regenschauern und Gewittern gerechnet werden, sodass die Sonne nur zeitweise durchkommt. Im Osten und Südosten zeigt sich bei lebhaftem Südwestwind häufiger die Sonne, allerdings drohen dort am Nachmittag vereinzelte, dafür umso heftigere Gewitter. Die Temperaturen erreichen je nach Region Höchstwerte zwischen 18 und 30 Grad, wobei es im Westen kühler bleibt als im Osten. Die ZAMG bestätigt für Kärnten Höchstwerte zwischen 17 und 26 Grad, wobei es im Westen deutlich kühler bleibt.

Wochenendwetter

Der Samstag präsentiert sich zunächst überwiegend bewölkt mit Schauern entlang der Alpennordseite. Im Tagesverlauf verlagert sich das Niederschlagsgeschehen zunehmend von den nördlichen Alpenregionen in den Süden und Südosten des Landes, wo auch lokale Gewitter nicht ausgeschlossen werden können. In den nördlichen Landesteilen lockert die Bewölkung auf und macht der Sonne Platz. Vom Bodenseeraum über die gesamte Alpennordseite bis in den Osten weht ein mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 und 26 Grad, wobei der Südosten die wärmsten Temperaturen verzeichnet.

Am Sonntag lösen sich vereinzelte Frühnebelfelder rasch auf und machen Platz für freundliches Spätsommerwetter. Bei nur wenigen, harmlosen Wolken dominiert landesweit der Sonnenschein. Wetterexperten prognostizieren verbreiteten Sonnenschein mit nur lokalen Schauern im Süden und Südosten. Lediglich in Vorarlberg sowie im Tiroler Oberland und Außerfern ziehen gegen Abend dichtere Wolkenfelder auf, die jedoch größtenteils keinen Niederschlag bringen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen, und mit Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad wird es wieder merklich wärmer.

Neue Wetterwoche

Der Montag beginnt vom Tiroler Unterland ostwärts mit ausgiebigem Sonnenschein. Allerdings verdichten sich von Westen her rasch die Wolken, und in Vorarlberg fallen bereits die ersten Regentropfen. Im Laufe des Tages breiten sich Schauer und Gewitter ostwärts bis nach Oberkärnten und Oberösterreich aus. Im Osten des Landes bleibt es hingegen bis zum Tagesende sonnig und niederschlagsfrei. Der Wind weht aus südlichen Richtungen, mäßig stark, im Osten sogar lebhaft.

Die Temperaturen erreichen von West nach Ost Höchstwerte zwischen 16 und 30 Grad.