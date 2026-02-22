KOSMO KOSMO
Betrüger

Fake-Ausweis, echte Konten – Polizei fahndet nach Identitätsdieb

FOTO: LPD Wien
1 Min. Lesezeit |

Mit falschen Papieren, fremden Identitäten – und einem Foto, das ihn jetzt verraten könnte.

Ein bislang nicht identifizierter Mann steht im Verdacht, über mehrere Monate hinweg mit gefälschten Identitätsdokumenten Bankkonten eröffnet und Mobilfunkverträge abgeschlossen zu haben. Den Ermittlungen zufolge soll er zwischen Dezember 2024 und Jänner 2025 unter Vorlage gefälschter Personalausweise bei verschiedenen Banken tätig geworden sein. Darüber hinaus soll er unter gestohlenen Identitäten Mobiltelefone bestellt und Verträge mit Mobilfunkanbietern abgeschlossen haben.

⇢ E-Bike-Dieb mit auffälligem Rucksack – 10.000 Euro Schaden

Öffentliche Fahndung

Im Verlauf der Ermittlungen gelang es den Behörden, ein Lichtbild des Tatverdächtigen zu sichern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien hat die Landespolizeidirektion Wien die Veröffentlichung dieser Aufnahmen in den Medien veranlasst. Die Polizei hat damit die öffentliche Fahndung nach dem Unbekannten eingeleitet.

Hinweise auf den Gesuchten werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 0664 88183910 entgegengenommen – auf Wunsch auch anonym.

