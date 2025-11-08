Falsche Liebe, echte Tränen: Betrüger lockt 76-Jährige in Nockis-Stars Haus

Mit Liebesversprechen und einer vermeintlichen Adresse lockte ein Betrüger eine Seniorin nach Österreich. Vor dem Haus des echten Schlagerstars wartete die bittere Wahrheit.

Ein Betrüger, der sich als Schlagerstar Gottfried Wurcher ausgab, hat eine 76-jährige Frau aus der Region Karlsruhe getäuscht. Wie die Polizei mitteilte, zog sich der Betrugsfall über einen Zeitraum von fast zwei Jahren hin. Seit Anfang 2024 wurde die Seniorin dazu gebracht, dem unbekannten Täter mehrere tausend Euro in Form von Gutscheincodes und Geschenkkarten zu übermitteln.

Die Polizeisprecherin erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass der Betrüger der Frau eine finanzielle Notlage vorspielte und romantische Gefühle vortäuschte. Um das Vertrauen seines Opfers weiter zu stärken, bot der Täter der Seniorin schließlich an, zu ihr zu ziehen, wie Gustl Viertbauer, der Manager des echten Wurcher, berichtete. Der Frau wurde dabei die tatsächliche Adresse des Musikers genannt, der als Frontmann der Band Nockis – früher bekannt als Nockalm Quintett – Erfolge feiert.

Überraschender Hausbesuch

Die 76-Jährige stand diese Woche tatsächlich vor dem Haus des Nockis-Sängers in Kärnten – in der irrigen Annahme, dort einziehen zu können. Wie der Manager der Deutschen Presse-Agentur schilderte, hatte die Frau ihren gesamten Haushalt aufgelöst und erschien am Mittwoch mit einem Umzugswagen vor Wurchers Anwesen. Der Musiker bat die Dame ins Haus, servierte ihr einen Kaffee und klärte sie behutsam über den Betrug auf.

„Sie hat ihm leidgetan“, erklärte der Manager zum Umgang des Künstlers mit der Situation. Nachdem die Seniorin den Vorfall bei der österreichischen Polizei gemeldet hatte, trat sie die Rückreise nach Deutschland an.

Tägliche Fake-Profile

Für Manager Viertbauer kam der Vorfall nicht überraschend. Er berichtete, dass täglich zwischen 10 und 15 gefälschte Profile im Zusammenhang mit den Nockis auf Plattformen wie Facebook auftauchen würden. Trotz regelmäßiger Löschung dieser Fake-Accounts würden stets neue erstellt.

Bei Konzerten erschienen immer wieder hoffnungsvolle Fans, denen man erklären müsse, dass sie nicht mit dem echten Wurcher, sondern mit einem Betrüger kommuniziert hätten.

Laut Viertbauer sind auch andere Prominente aus der Schlager- und Volksmusikszene von ähnlichen Betrugsmaschen betroffen.