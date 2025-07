Falsche Schamanin auf der Flucht – Familie hortete 14 Luxus-Oldtimer

Goldbarren, Luxusautos und Eheringe der Opfer: Eine Familie von Betrügern hat mit angeblichen schamanischen Ritualen ein Millionenvermögen angehäuft. Die Hauptverdächtige ist auf der Flucht.

Eine Familie von Betrügern hat mit angeblichen Flüchen und schamanischen Ritualen ein Vermögen von mehr als 12 Millionen Euro angehäuft. Die Hauptverdächtige, eine 44-jährige Frau namens Mariana M., die unter dem Pseudonym „Amela“ als Schamanin auftrat, wird derzeit international gesucht. Während sie auf der Flucht ist, befinden sich ihr 29-jähriger Sohn Francesco, dessen gleichaltrige Ehefrau Dona sowie Marianas 47-jähriger Ex-Mann Dejan bereits in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen schweren Betrug und Geldwäsche vor, zudem laufen Ermittlungen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Die Ermittlungen förderten spektakuläre Entdeckungen zutage. In einer luxuriösen Villa in den Weinbergen von Maria Enzersdorf bei Wien, die als Hauptquartier der Familie diente, stießen die Beamten auf einen beachtlichen Schatz: 25 Kilogramm Gold, mehrere Kilo Schmuck, Bargeld und sogar Eheringe der Betrugsopfer. Die Wertsachen waren in Einkaufstaschen verpackt und unter einem betonierten Schwimmbecken versteckt. Auch ein Tresor enthielt wertvolle Gegenstände. Der Gesamtwert des sichergestellten Vermögens soll sich auf über 12 Millionen Euro belaufen.

Luxuriöse Autosammlung

Die männlichen Familienmitglieder schienen eine besondere Vorliebe für exklusive Automobile zu haben. Regelmäßig erwarben sie Oldtimer und mieteten dafür Stellplätze in einer Tiefgarage in Wiener Neudorf an. Insgesamt 14 historische und sportliche Fahrzeuge wurden dort von den Behörden beschlagnahmt, darunter Luxusmarken wie Jaguar, Aston Martin und BMW.

Besonders Mercedes-Modelle hatten es den Verdächtigen angetan. In ihrer Sammlung befand sich unter anderem ein goldener Mercedes 250 SE Automatic aus den 1960er Jahren mit roter Lederausstattung und Holzarmaturen, dessen Wert ein Gutachter auf 28.000 Euro schätzte. Die Fahrzeugkollektion umfasste insgesamt acht Mercedes, drei BMW, zwei Jaguar sowie einen Aston Martin Vantage V8, der mit einem geschätzten Wert von 40.000 Euro das teuerste Stück der Sammlung darstellte.

Die Polizei beschlagnahmte die Fahrzeuge mit einer offiziellen Sicherstellungsanordnung aus der Tiefgarage in Wiener Neudorf. Auch in den geräumigen Garagen der Villa in Maria Enzersdorf parkten regelmäßig hochwertige Oldtimer wie Ferrari und Mercedes oder die Luxusfahrzeuge der Söhne – Jaguars, Range Rovers und BMWs.

Betrogene Opfer

Von den betrügerischen Aktivitäten der Familie sollen etwa hundert Personen im deutschsprachigen Raum betroffen sein. Viele Opfer verloren offenbar ihr gesamtes Vermögen. Besonders dreist erscheint, dass die Beschuldigten trotz ihrer umfangreichen Vermögenswerte seit 2016 angeblich rund 1,6 Millionen Euro an Sozialleistungen und Familienbeihilfe bezogen haben, obwohl sie offiziell als arbeitslos gemeldet waren.

Die Betrugsmasche im Detail

Nach Angaben der Ermittler nutzte „Amela“ eine besonders perfide Strategie, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Sie behauptete gegenüber den Betroffenen, dass diese oder ihre Angehörigen von schweren Flüchen belastet seien, die unweigerlich zu Krankheit oder Tod führen würden. Die einzige Rettung, so die selbsternannte Schamanin, seien teure „Reinigungsrituale“, für die immer höhere Geldbeträge fällig wurden.

Besonders gezielt suchte sich die Betrügerin Menschen in emotionalen Krisensituationen oder Trauerphasen aus, die dadurch besonders empfänglich für spirituelle Hilfsversprechen waren. Nach den teuren „Ritualen“ brach die Täterin häufig den Kontakt ab – teilweise mit der bizarren Behauptung, sie sei durch die intensive spirituelle Arbeit selbst ins Koma gefallen. Einige Opfer übergaben der Familie mehrere hunderttausend Euro und sogar persönliche Wertgegenstände wie Eheringe.

Der Ex-Mann der Schamanin wird von Rechtsanwalt Michael Babic aus der Kanzlei Rast & Musliu vertreten, während die Schwiegertochter den renommierten Anwalt Philipp Wolm an ihrer Seite hat. Die Angeklagten werden sich im Hauptverfahren dem Prozess stellen.

Es gilt die Unschuldsvermutung.