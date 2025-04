Fans schockiert: Jovan Perisic bricht beim Konzert zusammen!

Mitten im Konzert überkam ihn plötzlich Übelkeit – der serbische Sänger Jovan Perisic musste seinen Auftritt abbrechen und landete direkt im Krankenhaus.

Der Auftritt von Sänger Jovan Perisic in Bogatić, einer Stadt in Serbien, nahm gestern Abend ein abruptes Ende, als der Künstler während seiner Performance plötzlich von Übelkeit überwältigt wurde. Dank des schnellen Eingreifens des anwesenden medizinischen Teams konnte Perisic umgehend ins Spital nach Šabac, ebenfalls in Serbien, transportiert werden, wo er zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen wurde.

⇢ Notarzt statt Zugabe: Jovan Perisic kollabiert vor Fans



Entschuldigung an Fans

Aus dem Krankenbett meldete sich der sichtlich mitgenommene Sänger via Instagram bei seinen besorgten Fans. „Ich möchte euch kurz grüßen und mich bei allen entschuldigen, die gestern in Bogatić waren“, schrieb Perisic erschöpft. „Ich bin im Spital in Šabac geblieben. Ich entschuldige mich noch einmal – höhere Gewalt.“

Mir wurde plötzlich schlecht und übel.

Gesundheitszustand noch unklar

Wie serbische Medien berichten, ist der 52-jährige Künstler bislang nicht öffentlich für schwerwiegende gesundheitliche Probleme bekannt gewesen. Zu seinem aktuellen Zustand und einer möglichen Diagnose haben weder das Krankenhaus in Šabac noch Perisics Management bisher detaillierte Informationen veröffentlicht.

Medizinische Experten weisen darauf hin, dass plötzliches Unwohlsein während Auftritten durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden kann. Stress, Überanstrengung und Flüssigkeitsmangel können besonders bei intensiven Bühnenperformances zu Kreislaufproblemen führen – ohne dass zwingend eine ernsthafte Erkrankung vorliegen muss.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich erst im vergangenen Jahr in Belgrad, als ein Musiker nach akutem Unwohlsein während eines Konzerts ebenfalls hospitalisiert werden musste. Auch in diesem Fall blieb die genaue Ursache zunächst unklar.

📍 Ort des Geschehens