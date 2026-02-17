Fastenzeit beginnt: Kleine Schritte, große Wirkung auf Ernährung und Bewusstsein

Die Fastenzeit beginnt am 18. Februar und lädt zu einer bewussten Auszeit vom Alltag ein. Diese traditionelle Periode des Innehaltens bietet die Möglichkeit, den eigenen Blick auf Mensch und Tier zu überdenken. Jede Mahlzeit stellt eine Entscheidung dar – und für 40 Tage können wir diese Entscheidungen anders treffen als gewöhnlich.

Die Bedeutung der Fastenzeit hat sich gewandelt. Während sie für manche nach wie vor eine religiöse Verpflichtung darstellt, nutzen andere diese Zeit als willkommene Pause vom Überfluss des Alltags. Für viele spielt sie keine Rolle mehr. Unabhängig von der persönlichen Einstellung erinnert diese 40-tägige Tradition an die Zeit, die Jesus in der Wüste verbrachte, und regt seit Jahrhunderten zur bewussten Reflexion an. Die ursprünglichen Regeln sahen den Verzicht auf Fleisch, alkoholische Getränke und üppige Speisen vor.

Heute gestalten viele Menschen diese Periode nach ihren eigenen Vorstellungen. Einige entscheiden sich für einen „digitalen Verzicht“, andere meiden Süßigkeiten oder reduzieren generell ihr Konsumverhalten. Die äußere Form mag sich verändert haben, doch der Grundgedanke bleibt bestehen: eine bewusste Unterbrechung gewohnter Muster.

Die Fastenzeit lässt sich weniger als Verzicht, sondern vielmehr als Hinterfragen von Gewohnheiten verstehen. Diese 40 Tage bieten Raum, eingefahrene Routinen zu überprüfen und genauer hinzuschauen. Was hat sich zur bloßen Gewohnheit entwickelt? Der traditionelle Fleischverzicht gewinnt in einer Zeit, in der viele Menschen ihr Verhältnis zu Tieren und zur Natur neu bewerten, eine zusätzliche Dimension. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf jene Lebewesen, die für unsere Ernährung ihr Leben lassen.

⇢ Vom Heringschmaus zum Karfreitagsfisch: Wo Österreich wirklich fastet



Tierleid hinterfragen

Hinter vielen Fleischprodukten verbirgt sich eine Realität, die oft ausgeblendet wird. Allein in der Europäischen Union werden jährlich Millionen von Nutztieren über tausende Kilometer transportiert – zusammengepfercht in Lastwagen, häufig bei extremen Temperaturen, ohne ausreichende Wasser- und Ruhepausen. Diese Transporte können sich über Tage erstrecken. Schweine, Rinder und Hühner – Lebewesen mit der Fähigkeit, Stress und Schmerz zu empfinden – werden zu industriellen Waren degradiert.

Auch die Bedingungen der Massentierhaltung sind bekannt, bleiben jedoch oft abstrakt. Beengte Ställe, verkürzte Lebensspannen und routinemäßige Eingriffe ohne Betäubung gehören zum Alltag. Was theoretisch Empörung auslöst, verschwindet im täglichen Leben hinter Verpackungen und Marketingbegriffen. Die Fastenzeit könnte einen Moment des Innehaltens bieten, um sich dieser Realität bewusst zu werden. Will ich dieses System unterstützen?

Der durchschnittliche Fleischkonsum in Österreich liegt bei etwa 63 Kilogramm pro Person und Jahr – mehr als doppelt so viel wie von Ernährungsexperten empfohlen. Die gesundheitlichen Vorteile einer reduzierten Fleischzufuhr sind wissenschaftlich belegt. Dennoch klafft zwischen diesem Wissen und dem tatsächlichen Handeln oft eine Lücke, die im Alltag schwer zu überwinden scheint.

Kulinarische Entdeckungen

Warum nicht diese Zeit als kulinarisches Entdeckungsabenteuer betrachten? Farbenfrohe Linsencurrys, knusprige Gemüsegerichte, samtige Bohnenaufstriche – die pflanzliche Küche hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Sie präsentiert sich vielseitiger, raffinierter und genussvoller als je zuvor.

Diese 40 Tage können als Experiment betrachtet werden. Niemand muss nach Ablauf dieser Zeit Vegetarier bleiben. Die Fastenzeit bietet lediglich Raum zum Ausprobieren. Vielleicht entdeckt man, dass der Sonntagsbraten mehr Wertschätzung erfährt, wenn er nicht selbstverständlich ist. Oder man stellt fest, dass unter der Woche kaum etwas vermisst wird. Möglicherweise verändert sich auch die Perspektive auf Lebensmittel – was man kauft und woher es stammt.

Bei jedem Einkauf im Supermarkt und jeder Mahlzeit treffen wir eine Entscheidung. Für 40 Tage können wir uns erlauben, diese Entscheidungen neu zu überdenken. Nicht um uns etwas zu verbieten, sondern um Neues zu entdecken – für uns selbst und die Tiere. Für eine Welt, in der beides seinen Platz hat: Genuss und Verantwortung.

Am 18. Februar beginnt diese Zeit.