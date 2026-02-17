So wünschst du Muslimen einen gesegneten Ramadan 2026

Wenn ab 18. Februar 2026 der Ramadan beginnt, verzichten hunderttausende Muslime in Österreich auf Nahrung, Getränke und mehr – von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

Der muslimische Fastenmonat Ramadan startet am Abend des 18. Februar 2026, wobei der 19. Februar als erster offizieller Fastentag gilt. Für einen erheblichen Teil der rund 750.000 in Österreich lebenden Muslime beginnt damit eine Zeit, in der von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Nahrung, Getränke, Tabak, sexuelle Aktivitäten und selbst auf Kaugummi verzichtet wird.

Das Fasten zählt zu den fundamentalen Glaubenspraktiken im Islam und wird als eine der fünf Säulen der Religion betrachtet. Wer Ramadan-Fastenden gute Wünsche übermitteln möchte, kann je nach kulturellem Hintergrund verschiedene Formulierungen verwenden. Im arabischen Sprachraum sind „Ramadan Mubarak“ oder „Ramadan Kareem“ gebräuchlich, was einem „gesegneten Ramadan“ entspricht.

In der bosnischen Gemeinschaft gratuliert man mit „Ramazan Šerif Mubarek Olsun“ – sinngemäß ein Wunsch für einen edlen oder gesegneten Fastenmonat. Türkischsprachige Menschen nutzen „Hayırlı Ramazanlar!“ für ihre Segenswünsche. Auf Deutsch bieten sich Formulierungen wie „einen gesegneten Ramadan“ oder „Alles Gute für einen besinnlichen Ramadan“ an, ähnlich den Weihnachtsgrüßen.

Tägliche Fastenzeiten

Die letzte Mahlzeit vor Beginn des täglichen Fastens wird als Sahur bezeichnet. Am 19. Februar endet diese Möglichkeit zur Nahrungsaufnahme um 5:11 Uhr. Das abendliche Fastenbrechen – Iftar genannt – kann am ersten Tag des Ramadan um 17:29 Uhr stattfinden.

Der diesjährige Ramadan endet am 19. März, gefolgt vom Fest des Fastenbrechens (Eid ul Fitr) am 20. März.

Das Islamische Zentrum empfiehlt für diesen Anlass die Grußformel „Eid Mubarak“, was übersetzt „Gesegnetes Eid“ bedeutet.