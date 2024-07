Fix: Nehammer & Co. präsentieren die neuen Steuerstufen

Im Jahr 2025 werden die Steuerstufen erneut an die Inflation angepasst. Außerdem ist nun klar, wie mit dem „variablen Drittel“ verfahren wird.

Ab 2023 gehört die „Kalte Progression“ der Vergangenheit an. Steuererhöhungen durch das Überschreiten von Einkommensschwellen aufgrund der Inflation sind Geschichte. Ab 2025 werden die Steuerstufen jährlich um zwei Drittel der Inflationsrate automatisch angepasst, was zu einer Entlastung von etwa zwei Milliarden Euro führt.

Neue Steuerstufen

Im kommenden Jahr werden alle Steuerstufen mit Ausnahme des Höchststeuersatzes von 55 Prozent für Einkommen ab 1 Million Euro um etwa 4 Prozent angehoben. Zudem werden die Absetzbeträge einschließlich der SV-Rückerstattung und des SV-Bonus sowie die entsprechenden Einkommens- und Einschleifgrenzen zu 100 Prozent an die Inflationsrate angepasst.

Hier sind die neuen Tarifstufen ab 2025:

1. Tarifstufe: Bis 13.308 Euro

2. Tarifstufe: Bis 21.617 Euro

3. Tarifstufe: Bis 35.836 Euro

4. Tarifstufe: Bis 69.166 Euro

5. Tarifstufe: Bis 103.072 Euro

Entlastungen

Das Bundeskanzleramt hat bekannt gegeben, dass das letzte Drittel in Höhe von 651 Millionen Euro zur Entlastung von „Leistungsträgern, Familien und Unternehmen“ verwendet werden soll. Zusätzlich ist ein erhöhter Kinderzuschlag in Form eines Absetzbetrags von 60 Euro pro Monat und Kind für alleinverdienende oder erwerbstätige alleinerziehende Personen mit niedrigem Einkommen vorgesehen.

Des Weiteren werden die Tages- und Nächtigungsgelder angehoben: Für Inlandsdienstreisen wird das Tagesgeld auf bis zu 30 Euro (bisher 26,40 Euro) erhöht und das Nächtigungsgeld wird von 15 auf 17 Euro angehoben.

Außerdem werden die Beförderungszuschüsse für die ersten 50 Kilometer der Öffi-Nutzung auf Dienstreisen auf 50 Cent erhöht.

Lesen Sie auch: So wird die Lohnsteuertabelle 2025 aussehen!Die Prognosen für die neuen Steuertarife, Absetzbeträge und den Anpassungsfaktor sind im Online-Rechner schon berücksichtigt.

Kleinunternehmergrenze steigt

Das Kilometergeld für Pkw, Motorräder und Fahrräder wird einheitlich auf 50 Cent pro Kilometer festgesetzt. Im Bereich des Sachbezugs für Dienstwohnungen wird die vollständig sachbezugsfreie Wohnfläche auf 35 m² erhöht, und Gemeinschaftsräume werden nicht mehr vollständig jedem einzelnen Bewohner zugerechnet, sondern aliquot berücksichtigt. Des Weiteren wird die Freigrenze für sonstige Bezüge valorisiert.

Kleine Unternehmen sollen ebenfalls Erleichterungen erfahren: Die Kleinunternehmergrenze wird auf 55.000 Euro angehoben, was sowohl in der Umsatzsteuer als auch in der Einkommensteuer gilt. Damit wird auch eine bestehende Unstimmigkeit bereinigt und die besonders wichtige Gruppe der Kleinunternehmer entlastet.

„Wir halten, was wir versprochen haben: Wer etwas leistet, der soll auch mehr davon haben und das im Geldbörserl spüren“, so Bundeskanzler Karl Nehammer. „Die Abschaffung der Kalten Progression ist ein politischer Meilenstein und trägt die Handschrift der Volkspartei.“

Vizekanzler Werner Kogler spricht von einem sozialen Drittel. „Auch heuer konnten wir uns wieder auf eine gute umfassende Lösung einigen, die die niedrigsten Einkommen stärker entlasten wird und wirksame Maßnahmen vor allem gegen Kinderarmut setzen wird.“