Flug des Grauens! Air China Passagiere im Sturm der Angst (VIDEO)

Auf einer Reise durch den Himmel, die von Shanghai nach Peking führen sollte, fand sich ein Air China-Flug in einem turbulenten Sturm der Angst und des Chaos wieder. Videomaterial, das die dramatischen Momente festhält, breitet sich seit Montag wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien aus und sorgt auch in den österreichischen Medienlandschaft für Schlagzeilen.

Die Aufnahmen lassen das Grauen erahnen: Passagiere und Crewmitglieder, die wie Lappenpuppen durch den Kabinenraum gewirbelt werden, während die Maschine unkontrolliert ins Wanken gerät. Nach Berichten der Tageszeitung Daily Mail, trug der Vorfall zumindest einen verletzten Passagier und ein Flugzeugpersonalmitglied.

Die Augenzeugenberichte der Passagiere lassen nichts an Intensität vermissen. Einer der Reisenden, der die turbulenten Momente mit seinem Handy festhielt und auf der populären chinesischen Social-Media-Plattform Weibo teilte, erinnert sich: „Die erste Hälfte des Fluges war ruhig. Plötzlich, in den letzten 30 bis 40 Minuten, als die Passagiere ein- und ausgingen, gab es einen Ausfall.“

Ein anderer Passagier, ein Geophysikprofessor einer chinesischen Universität, erinnerte sich in einem Gespräch mit der Global Times an eine besondere Begebenheit: „Ich sah eine Frau in ihren 40ern und eine Stewardess, die sie bedeckte.“ Trotz eigener Furcht, so der Professor weiter, zeigten die Crewmitglieder eine erstaunliche Stärke: „Trotz ihrer Angst opferten sie sich, um die Passagiere zu schützen, die nicht angeschnallt waren. Sie halfen dann mit Professionalität und Ruhe allen, die verletzt wurden.“